Dune : une nouvelle bande-annonce pour la série spin-off Prophecy

La nouvelle bande-annonce de Dune : Prophecy, la série tirée de la saga de Denis Villeneuve, vient d’être publiée, et ça a toujours l’air très prometteur.

On a récemment appris que Dune 3 pourrait sortir plus tôt que prévu, ce qui signifie que le retour de la saga de science-fiction de Denis Villeneuve se rapproche petit à petit. Après l’énorme succès de Dune 2, qui nous laissait sur la fin de la conquête d’Arrakis et la transformation complète de Paul Atréides en messie-guerrier, il est difficile de ne pas avoir hâte de retrouver l’univers de Frank Herbert au cinéma.

Mais avant ce troisième opus, une autre production tirée de Dune et prévue pour novembre risque d’attirer notre attention : la série Dune : Prophecy, qui s’était dévoilée avec une première bande-annonce en mai dernier et qui nous ramènera plusieurs milliers d’années avant les évènements des films. Et justement, le nouveau teaser de Prophecy vient de tomber, et ça donne toujours autant envie.

À lire aussi Notre critique de Dune 2

Dune : Prophecy, moins de sable et encore plus de trahisons

Cette série HBO Original inspirée du roman La Communauté des soeurs nous plongera donc à travers la création de la secte du Bene Gesserit par les sœurs Harkonnen, 10 000 ans avant l’épopée de Paul Atréides. Les images de la nouvelle bande-annonce nous dépeignent d’ailleurs plus précisément les membres de l’ordre, leurs rites, leur éducation et surtout leurs manigances. En effet, Dune : Prophecy, en plus de nous faire découvrir la conception du Bene Gesserit, nous montrera comment ses membres ont développé leur toile et leur influence partout dans la galaxie.

Créée par Diane Ademu-John et Alison Schapker, la série pioche évidemment beaucoup dans les films de Villeneuve, principalement par rapport à la mise en scène (de ce qu’on peut en discerner), son style et son esthétique. D’ailleurs, si vous n’avez pas vu Dune 1 et 2, il serait judicieux de les rattraper, Prophecy risquant de ne pas revenir sur beaucoup d’éléments établis par les longs-métrages.

Quand tu te fais mal au collège…

Niveau casting, on retrouvera notamment Emily Watson (Breaking the Waves), Indira Varma, Mark Strong (Kingsman, Kick-Ass), l’actrice indienne Tabu et Jessica Barden (The End Of The F***ing World). On ne connait pas encore la date de sortie précise de Dune : Prophecy, mais selon la bande-annonce, la série devrait arriver en novembre 2024 sur Max.