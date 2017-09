La série The Mist n'aura pas droit à une deuxième saison

On ne saurait trop expliquer l'origine du nouvel engouement autour de Stephen King en ce moment, mais le fait est que l'auteur est de nouveau à la mode et qu'il est partout, tout le temps. Et forcément, dans le lot, il y a du déchet.

Alors oui, Ca cartonne et c'est une très bonne chose, Gerald's Game arrive sur Netflix et on l'attend de pied ferme et on espère bientôt avoir des nouvelles dans la mystérieuse série Castle Rock, mais il ne faudrait pas oublier que dans le monde merveilleux des adaptations de Stephen King, tout n'est pas génial. La Tour Sombre a été un coup dur au cinéma et, à la télévision, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé avec la relecture de The Mist. Pourtant, le film de Frank Darabont était parfait de bout en bout et on pensait qu'il n'y avait qu'à suivre le chemin qu'il avait tracé.

Mais non, le showrunner Christian Thorpe s'est méchamment pris les pieds dans le tapis en changeant en profondeur le concept de l'histoire, notamment l'utilisation du fameux brouillard qui n'abrite plus d'affreuses créatures mais la matérialisation de nos peurs. En résulte un récit d'une grande valeur morale dont on pense bien qu'il est handicapé par un budget serré, parcouru de tics narratifs qu'on ne pensait plus voir dans une série depuis 20 ans. Bref, The Mist ce n'était pas passionnant et nous n'étions pas pressés d'en découvrir la saison 2.

Et c'est plutôt une bonne chose au final puisque le Hollywood Reporter vient d'annoncer que la chaine Spike avait décidé de ne pas reconduire la série pour une saison 2. Pourtant le début de sa diffusion partait sous de bons auspices puisque, en juin dernier, son pilote avait rameuté plus d'un million de spectateurs. Un chiffre qui s'est malheureusement réduit comme peau de chagrin puisque la suite n'a pas réussi à dépasser les 800.000 spectateurs, ce qui est très en dessous des estimations de la chaine. Et le public cible, les 18-49 ans, n'ayant pas répondu présent, Spike a décidé de couper les vannes.

Ce n'est pas nous qui allons nous en plaindre même si une annulation est toujours terrible pour les gens qui bossaient sur la série. Mais bon, elle avait qu'à être à la hauteur aussi, cela fait partie du jeu. En tout cas si vous vous demandez à quoi ça peut ressembler, sachez donc que l'unique saison est disponible sur Netflix sous le nom de Brume, mais faudra pas venir vous plaindre parce que c'est tout pourri. On vous aura prévenus.