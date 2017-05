Inhumans : premier teaser de la série !

Après les costumes, le teaser !

Les Inhumans est la série qui suscite le plus d’interrogations en ce moment. Si le tournage a l’air de se passer sous les meilleurs augures possible, plusieurs questions quant au succès de la série méritent d’être posés. D’abord les Inhumans sont, à l’exception des fans, véritablement inconnus du grand public. Habitants dans une île de l’Atlantique nord, Attilan, les Inhumans sont une grande famille de mutants vivant en autarcie, coupée du monde. Le comics est en réalité mésestimé et jouit d'une richesse assez scénaristique plutôt intéressante. On peut louer l’initiative de Marvel d’avoir voulu développer une série sur ces humains génétiquement modifiés. L’histoire est intéressante dans le sens où, pour la première fois, les mutants ne vivent pas parmi nos semblables, mais évoluent dans un monde qui leur appartient. Ils peuvent donc créer leur propre univers, avec leurs lois, codes, rites, sans se soumettre et s’acclimater à une société qui rejette leurs différences.

Seconde raison de notre doute, les premières photos des costumes que nous vous dévoilions ce matin. Bon on va essayer de rester un maximum objectif, les accoutrements de nos exilés font un peu, comment dire… Kitch ? On ne peut évidemment pas juger de la qualité d’un show juste sur les costumes mais là…

Et voilà que dans la foulée, un teaser vient d’être dévoilé…

On y découvre ce qui semble être le repère de cette famille hors-du-commun…

Réponse le 31 octobre prochain…