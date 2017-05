Marvel nous montre enfin à quoi ressemblent ses Inhumains

On parle beaucoup des Inhumains en ce moment est c'est tant mieux parce que, plus on en parle et plus on est sûrs que la série se fait. C'est pas qu'on est superstitieux, mais quand même un peu.

Alors que bon, il n'y vraiment plus de raison de s'en faire concernant les Inhumains de Marvel, la série est belle et bien lancée, le tournage à présent pas mal entamé et la date de diffusion fixée au 31 octobre prochain avec une projection exceptionnelle des deux premiers épisodes dans les salles Imax américaines le 1er septembre (et pour la France, on peut se brosser).

Mais, après nous avoir montré la première affiche il y a deux jours, il nous manquait quand même le principal, une première photo de notre Famille Royale en costume. Et c'est exactement ce que l'on vient d'avoir puisque Entertainment Weekly vient de diffuser en exclusivité le premier cliché du casting avec, de gauche à droite, Eme Ikwaukor dans le rôle de Gorgon, Ken Leung en Karnak, Anson Mount en Black Bolt, Serinda Swan en Medusa, Isabelle Cornish en Crystal et Iwan Rheon dans le rôle du terrible Maximus.

Si dans l'ensemble, on retrouve plus ou moins les costumes originaux, on ne peut s'empêcher de trouver à cette photo un petit air de cliché souvenir du dernier cosplay de la famille même si, bien entendu, nous ne les voyons pas encore en situation. D'ailleurs, puisqu'on en est à parler transposition des personnages en série live, le producteur Scott Buck a précisé deux trois choses sur le personnage de Black Bolt, dont l'arme est sa voix et qui passera donc une bonne partie de la série totalement silencieux bien qu'il en soit le principal héros :

"Anson gère la chose d'une façon fantastique. C'est un peu difficile de lui écrire son personnage parce que Black Bolt ne parle pas mais il est notre héros et le centre de la série donc cela représente un gros challenge dans la manière de raconter l'histoire. Heureusement, nous avons une très bonne histoire.

Anson est incroyable. Je pense que tout le monde sera conquis par son interprétation de Black Bolt. Si vous lisez le comics, vous savez que Black Bolt a trouvé le moyen de communiquer avec les gens, mais c'est aussi un personnage très énigmatique qui garde pas mal de choses à l'intérieur. Ce qui est fascinant avec lui c'est que bien souvent, on ne sait pas ce qu'il pense."

Effectivement, Les Inhumains ne choisit pas la facilité en nous proposant une série de super-héros avec un héros quasiment muet. Après, est-ce que ça fonctionnera aussi bien que sur le papier, il est malheureusement trop tôt pour le savoir.