Les Defenders de Marvel et Netflix s'unissent contre Sigourney Weaver dans un premier trailer spectaculaire

Après les réussites de Daredevil et Jessica Jones, Netflix avait marqué le pas avec les inégaux Luke Cage et Iron Fist. Mais tous ont l’air de péter la forme dans The Defenders.

Avec sa réunion de super héros possédant chacun leur propre série solo, Netflix est sur le point de lancer une machine de guerre à l’ampleur narrative, artistique, commerciale et industrielle inédite dans le monde de la fiction super-héroïque. On attend donc ces Defenders (incarnés par Finn Jones, Mike Colter, Charlie Cox et Krysten Ritter) rassemblés pour sauver New York avec beaucoup de curiosité et d’impatience.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le premier trailer que voici nous en donne pour notre argent. On notera que cet aperçu inaugural respecte scrupuleusement les chartes esthétiques établies pour chacun des personnages, lesquelles se combinent assez harmonieusement.

Et pour le coup, il semblerait que nos héros s’unissent rapidement, ce qui est plutôt bon signe, les shows Netflix ayant eu sévèrement tendance à tirer à la ligne à force d’épisodes trop bavards, au rythme très lent, voire bégayant. Et si The Defenders marquait l’arrivée d’une dimension plus bourrine, fun et pulp dans le catalogue Netflix, qui a commencé à montrer ses limites ?

Enfin, nous découvrons la grande méchante de la série, Sigourney Weaver, qui nous assomme de charisme en une poignée de plans. Nul doute qu’avec elle, Elektra et leurs Ninja-zombies-truc, il va y avoir de la castagne à New York.

Verdict le 18 août prochain.