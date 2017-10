Daredevil : l'inquiétant teaser de la saison 3

Matt Murdock serait-il mort pour laisser la place à son double Daredevil ?

Excepté Jessica Jones qui relevait un peu le niveau, Luke Cage et surtout cet ado pré pubère au charisme d'huître d'Iron Fist nous avaient clairement déçus. Une descente aux enfers qui trouvait son point de chute dans The Defenders. Mal rythmée, décors en carton-pâte, intrigue surréaliste, la série sur ces Avengers du pauvre étaient loin de faire l’unanimité à la rédaction.

Jessica Jones, Iron Fist, Daredevil et Luke Cage

Enfin débarrassé de ces boulets, le meilleur d’entre eux Matt Murdock est enfin libre de retourner dans sa tanière de Hell’s Kitchen côtoyer Wilson ‘Le Caïd’ Fisk, Karen Page, Foggy et les autres. On avait alors quitté notre Gilbert Montagné en collants en pleine crise existentielle à la fin de la saison 2. Costume chronophage, remise en doute sur la vraie raison qui le pousse à aller combattre le crime, Daredevil semblait s’effacer au profit de Matt Murdock. Il enfilait alors une dernière fois son costume de démon vengeur pour mettre fin aux agissements de la Main lors de la première saison des Defenders. Se sacrifiant pour la juste cause à la toute dernière scène de la conclusion de la série, on le voyait en piteux état se réveiller dans ce qui semble être un monastère…

Après une saison 2 qui déboitait bien comme il faut avec ses prises de têtes et de poings avec The Punisher (qui ne devrait plus tarder sur Netflix), la saison 3 est on ne peut plus attendue par les fans. Si pour le moment, nous ne disposons de quasiment aucune information scénaristique, Netflix se la joue ambiance funéraire avec un extrait nous annonçant la disparition du justicier.

On peut alors y lire :

A la mémoire de Matthew Murdock, comme un printemps trouble ou une source corrompue, ainsi est le juste qui faiblit devant le mauvais.

Un message qui a le mérite d’être clair, qui sous-entendrait que Matt Murdock aurait disparu de la circulation et recueilli par des nonnes que l’on entraperçoit à la fin des Defenders…