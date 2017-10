La nouvelle série Stargate Origins dévoile son premier teaser

Peu avant la sortie d'Independence Day : Resurgence, Roland Emmerich disait à tout le monde qu'il avait de gros projets pour Stargate. Comme son film s'est royalement planté, on n'en a étrangement plus entendu parler.

Et très franchement, ce n'est pas plus mal, parce que bon, les projets opportunistes, ça va 5 minutes quoi. Y en a un peu marre qu'on nous prenne pour des pigeons. Après, c'est sûr, on aurait bien aimé retrouver l'univers de Stargate, même pour un reboot, parce que c'était quand même bien sympa à l'époque. Si la franchise a connu une belle carrière à la télévision grâce à SG-1, Atlantis et Universe, l'acolyte d'Emmerich, Dean Devlin, avait été cependant très clair sur le destin de la saga l'an passé: Stargate allait tomber aux oubliettes.

Enfin, ça c'était pour le projet concernant les deux producteurs-réalisateurs parce que le monde de Stargate n'est clairement pas anéanti puisque nous venons de découvrir le premier teaser d'une toute nouvelle série ; Stargate Origins. Comme son nom l'indique, nous allons remonter le temps et retourner dans le Caire du début du XXème Siècle pour nous compter la découverte de la Porte des Etoiles à travers les yeux de la jeune Catherine Langford, la fille de l'archéologue Paul Langford.

Pour le moment, les détails de l'histoire restent inconnus, tout comme une date précise de diffusion, bien que l'on nous annonce toujours qu'elle arrivera en 2017. Le teaser en lui-même ne propose pas quelque chose de vraiment nouveau puisqu'il s'agit d'un montage des premières scènes du film de 1994, histoire de nous rappeler de bons souvenirs. Catherine Langford sera interprétée par Ellie Gall (que l'on a pu voir dans Ash vs Evil Dead) et la série devrait compter une dizaine d'épisodes et serait diffusé sur la nouvelle plateforme digitale de la MGM, Stargate Command.

Bref, on attend de voir ce que ça peut donner.