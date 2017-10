Castle Rock, la mystérieuse série de J.J Abrams et Stephen King se dévoile dans une bande-annonce

2017 est donc l'année de Stephen King. Le romancier a en effet effectué un comeback explosif avec plusieurs de ses écrits réadaptés, Ca arrivant bien évidemment en tête. Mais ce n'était que le premier étage de sa fusée.

Parce que oui, tout laisse penser que cette année 2017 ne sera pas un événement isolé concernant l'un des plus grands écrivains d'épouvante de tous les temps. Les projets se multiplient, surfant évidemment sur la hype et, si tout n'atteint pas forcément ses objectifs (bisous La Tour Sombre), les diffuseurs en ont encore sous le coude. Le King a rarement été autant populaire et ce n'est pas nous qui allons nous en plaindre.

Si on attend déjà de pied ferme la seconde partie de Ca en 2019, notre esprit devrait être bien occupé d'ici là puisque pas mal de projets sont en développement autour de ce que nous hésitons encore à appeler le KINGdom. Et parmi eux, il y a bien entendu la mystérieuse série Castle Rock, produite par J.J. Abrams pour la plateforme de diffusion Hulu.

Une série dont on entend parler depuis bien longtemps et dont on sait au final très peu de choses si ce n'est qu'elle se déroulera dans la ville imaginaire emblématique de Stephen King, Castle Rock donc, et que cette dernière devrait être le point de rencontre de plusieurs romans du maitre qui partageraient ainsi le même univers.

Qu'il s'agisse de Shining, Cujo, Salem ou encore Carrie, ils devraient être tous là alors qu'on ne connait pas encore exactement la raison qui les réunit. Prévue pour une diffusion en 2018, Castle Rock vient donc de dévoiler sa première bande-annonce à l'occasion du New-York Comic Con et il ne faut pas compter sur elle pour nous donner toutes les réponses qu'on attend. Au contraire, elle aurait tendance à épaissir encore davantage le mystère. Mais les quelques indices éparpillés ici et là suffisent à attiser notre envie d'en savoir plus.

En espérant qu'au final tout se tienne, évidemment.