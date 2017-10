Suite à la tuerie de Las Vegas, le Punisher est privé de Comic-Con

Quelques jours après la tuerie de Las Vegas, fusillade la plus sanglante perpétrée sur le sol américain, et alors qu’approche le Comic-Con de New York, le Punisher en fait les frais.

En effet, la série de Netflix et Marvel, attendue d’ici à la fin de l’année, ne participera pas à la grand-messe New Yorkaise de l’Internationale Geek, pour cause de contenu un peu problématique. Rappelons que les aventures de cet anti-héros, très porté sur la justice personnelle et la violence expéditive, narrent le plus souvent de gros massacres à l’arme à fau.

Jon Bernthal risque de mal le prendre

Certes Frank Castle n’est pas à proprement parler un méchant, traque les assassins de sa famille te les représentants de la mafia en général, mais représente quand même un condensé de guérilla urbaine, qui s’annonce bien corsé comme il faut à en croire sa bande-annonce. Par conséquence, Marvel et Netflix ont fait une déclaration commune afin d’expliquer leur position sur la question.

« Nous sommes sidérés et attristés par l’acte absurde qui a ensanglanté Las Vegas cette semaine. Après une prudente réflexion, Netflix et Marvel ont décidé qu’il ne serait pas approprié pour le Punisher de participer au Comic-Con de New York. Nos pensées sont toujours dirigées vers les victimes et tous ceux affectés par cette tragédie. »