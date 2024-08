Longlegs fait un carton au box-office américain et surpasse déjà le score de Furiosa 

Longlegs, le thriller d’horreur d’Oz Perkins continue sa route vers le sommet du box-office, et est parvenu à faire mieux que Furiosa.

Après un mois d’exploitation dans les salles de cinéma, le thriller horrifique avec Nicolas Cage confirme sa réussite auprès du public. Longlegs a déjà battu des records dans le domaine de l’horreur et poursuit sa belle lancée en franchissant un nouveau cap. En effet, le film d’Oz Perkins est parvenu à surpasser les résultats de Furiosa : Une saga Mad Max. Un succès mérité, puisque même Guillermo Del Toro a expliqué qu’il avait adoré Longlegs.

Si ce score est une information plutôt rassurante pour le genre du thriller horrifique, qui confirme sa bonne rentabilité au box-office, il attriste vraiment pour le morne sort du film de George Miller. Même si Furiosa pourrait être sauvée du désastre grâce à la VOD, il reste un énorme bide au box-office malgré tout. Quoi qu’il en soit, Longlegs, lui, est en excellence santé, et a engrangé des recettes équivalentes (même bien supérieures) à celles de Furiosa, alors qu’il a coûté beaucoup moins cher à réaliser.

A lire aussi Longlegs : critique d’un Silence des Agneaux satanique

Longlegs a les dents longues

Alors qu’il n’a coûté qu’un peu moins de 10 millions de dollars, Longlegs a rapporté 79,4 millions de dollars de recettes au box-office mondial. De son côté, Furiosa : Une saga Mad Max a coûté la bagatelle de 168 millions de dollars, mais n’a rapporté que 67,4 millions de dollars de recettes au box-office US. Non seulement Longlegs a donc surpassé le score de Furiosa, mais niveau rentabilité, le film d’Oz Perkins est bien plus fructueux que le mastodonte de George Miller.

Appuyé par une communication maligne, basée sur la diffusion de teasers et de trailers alambiqués qui ne révélaient rien de l’histoire, voire du concept même de Longlegs, le film s’est immédiatement imposé comme un incontournable pour les amateurs de thriller sur grand écran. Oz Perkins a pu également compter sur une excellente presse pour renforcer l’attrait du public pour imposer son film.

Notre réaction face aux résultats de Furiosa

Quant à Furiosa, malgré des critiques dithyrambiques, le film s’est pris les pieds dans le tapis du box-office. Peut-être que le film était trop un produit de niche, ne visant qu’un public particulier ? À moins que son statu de prequel soit la cause de son échec ? On peut également supposer que l’absence de « Mad » Max Rockatansky a certainement dû jouer contre le film de Miller. Ceci dit, le film a poursuivi sa lente ascension, jusqu’à pouvoir rapporter un peu plus de 172 millions de dollars dans le monde, ce qui est tout de même loin de pouvoir le rendre rentable.

Longlegs est d’ores et déjà un grand succès. Une victoire démoniaque que NEON Films avait célébré mi-juillet par un tweet dédié à la gloire de Satan. Le film est à l’affiche des salles de cinéma françaises depuis le 10 juillet 2024.