Quel est le point commun entre Longlegs, Immaculée, Titane, Parasite, Anatomie d’une chute, Moi, Tonya et Sans filtre ? La boîte de distribution Neon, qui s'est imposée en quelques années dans le cinéma américain (et pas que).

Depuis des années maintenant, une nouvelle religion domine le cinéma indépendant américain : A24. Fondé en 2012, le studio a gagné des fidèles grâce aux films qu'il a produits (Midsommar, The Lighthouse, Uncut Gems, The Green Knight, La Zone d'intérêt) et distribué (Civil War, Hérédité, Spring Breakers, Green Room, A Ghost Story, Under the Silver Lake). Le triomphe d'Everything Everywhere All at Once a confirmé pour de bon leur place.

Mais une autre église a depuis été créée. Elle s'appelle Neon, du nom du studio américain fondé en 2017. Là aussi, le CV est impressionnant côté distribution (Moi, Tonya, Palm Springs, Possessor, Titane, Spencer, Sans filtre, Immaculée), et les triomphes de Parasite et Anatomie d'une chute aux États-Unis leur ont offert une position de premier choix. En 2024, Longlegs confirme encore une fois leur place dans l'industrie.

À l'ombre des gros studios hollywoodiens, une guerre est-elle en train de se jouer pour le cinéma indépendant ? Neon est-il en train de devenir l'une des meilleures alternatives au système des studios, notamment pour le cinéma non américain ?

a history of violence

Neon n'a pas perdu une seconde pour montrer les dents. Dès la première année, en 2017, le studio a mis la main sur le film Moi, Tonya avec Margot Robbie, convoité par plusieurs poids lourds. Ils ont remporté la mise avec 5 millions de dollars (en co-distribution avec 30WEST), alors que Netflix était prêt à en lâcher 3 de plus. Leur argument en or : une sortie cinéma digne de ce nom.

Ce n'était pas leur premier coup notable. La même année, il y avait eu Colossal (Anne Hathaway connectée à une espèce de Godzilla), The Bad Batch (sous-Mad Max cannibale d'Ana Lily Amirpour), ou encore Ingrid Goes West avec Aubrey Plaza et Elizabeth Olsen. Mais Moi, Tonya leur a ouvert les portes de Hollywood, avec un joli succès au box-office et jusqu'aux Oscars (trois nominations et le prix du meilleur second rôle pour Allison Janney).

L'un des premiers films achetés par Neon

Cette expertise ne sortait pas de nulle part. Derrière Neon, il y a deux noms : Tom Quinn et Tim League. Le premier est passé par Magnolia Pictures (Ong Bak, Pusher, Redacted) et The Weinstein Company, où il travaillait pour RADiUS (un distributeur autonome qui a notamment sorti It Follows). Le second avait fondé une chaîne de cinéma (Alamo Drafthouse Cinema) en 1997, et sa propre boîte de distribution en 2010, Drafthouse Films (Bullhead, The ABCs of Death), qui existent toujours.

Le duo s'était rencontré à Toronto en 2015 pour s'allier et distribuer ensemble Where to Invade Next,