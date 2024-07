Furiosa « sauvé » du désastre ? Un petit espoir pour Mad Max, après le bide au cinéma

Alors que le dernier film de la saga Mad Max, Furiosa, a été un immense échec au box-office, un (petit) espoir existe grâce à la suite de l’exploitation.

Chaque année a son lot d’inévitables bides au box-office. Et chaque année, il y en a certains qui font mal – même si personne ne sera d’accord. En 2021, on pleurait sur les échecs de Matrix Resurrections, Le Dernier Duel et The Suicide Squad. En 2022, c’était Nightmare Alley, The Northman, et Trois mille ans à t’attendre. En 2023, il y a eu Babylon, Beau is Afraid, ou encore Donjons et Dragons.

Et en 2024, il y aura assurément Furiosa : Une saga Mad Max.

Le prequel de Mad Max : Fury Road, centré sur le personnage alors incarné par Charlize Theron et repris par Anya Taylor-Joy, était en théorie l’un des grands événements de l’année, présenté en grande pompe en ouverture du Festival de Cannes 2024. Mais le public en a décidément autrement, et Furiosa a finalement été une catastrophe absolue au box-office.

Néanmoins, il y a peut-être une petite, minuscule lueur d’espoir, puisque le film de George Miller a démarré sur les chapeaux de roue en VOD aux États-Unis.

MAD MAX : VOD ROAD

Seulement cinq semaines après la sortie au cinéma de Furiosa, Warner Bros. avait décidé de stopper les souffrances pour le sortir en VOD aux États-Unis, le 24 juin 2024. Un choix qui avait confirmé l’échec au box-office, malheureusement programmé dès le mauvais démarrage du film.

Furiosa a ainsi fini sa carrière avec environ 171 millions au box-office mondial, dont 67 côté domestique (particulièrement important puisque c’est sur le territoire américain qu’un studio récupère le plus sur les recettes). Avec un budget officiel de 168 millions, le bilan est forcément désastreux.

A titre de comparaison, Mad Max : Fury Road avait quasiment atteint les 380 millions en 2015, pour un budget officiel de 150-180 millions. Déjà à l’époque, c’était considéré comme un succès modéré.

Mais la vie de Furiosa n’est pas terminée. Le film attire l’attention au-delà des salles de cinéma puisqu’il s’est directement classé en tête de la VOD à sa sortie américaine. Il était en première place des tops 10 de Fandango (semaine du 24 au 30 juin, et classé selon les revenus), et iTunes (1er juillet, classé selon le nombre de transactions).

Aucun mot officiel sur l’argent généré en VOD, et c’est bien ça le problème : l’opacité de ce secteur, qui empêche d’arriver à une analyse précise et chiffrée. Néanmoins, il y a quelques indicateurs intéressants pour un peu mieux comprendre le cas Furiosa.

Mathieu qui se prépare à relancer Furiosa sur son home-cinema

LA VOD PEUT-ELLE SAUVER FURIOSA ?

Premièrement : le prix de Furiosa, disponible à l’achat pour la coquette somme de 29,99 dollars. C’est plus cher que le tarif classique (19,99 dollars). A la location, c’est 24,99 dollars pour 48 heures.

Deuxièmement : la part qui revient au studio. Selon The New York Times, c’est environ 80% du prix, le reste allant aux plate-formes comme iTunes et Google Play. C’est bien plus avantageux que sur un ticket de cinéma (au mieux, dans les 50% pour une place aux États-Unis, pour un film américain). Le succès de VOD de Furiosa peut donc changer la donne plus rapidement qu’au box-office.

Reste néanmoins à savoir de combien on parle potentiellement. En 2023, un article de The New York Times sur le business d’Universal parlait de 75 millions supplémentaires grâce à la VOD pour le film Super Mario Bros., 50 millions Jurassic World 2, Les Croods 2 et Tous en scène 2, et 25 millions pour M3GAN. En trois ans à peine, le studio avait amassé un milliard de dollars grâce à ce secteur, et parlait d’une source additionnelle de revenus – qui ne grignote pas sur le box-office selon eux. De quoi donner un ordre de grandeur.

Revoir cette scène en boucle

FURIOSA PEUT-IL ÉCHAPPER AU TOTAL DÉSASTRE ?

Au-delà de la VOD, la vie du film continuera. Furiosa va sortir en 4K UHD, Blu-ray et DVD le 13 août aux États-Unis, et le 2 octobre en France. Y a t-il là aussi un petit espoir de limiter la casse après le flop en salles ?

Selon The Numbers, Mad Max : Fury Road avait engrangé plus de 56 millions en ventes DVD et Blu-ray en 2015, rien que sur le territoire nord-américain.

Revoir Fury Road en 7.1 dans son 25m2

Dans tous les cas, avancer la sortie VOD d’un film qui se plante au box-office est devenu une norme pour les studios. C’est ce qui arrivé à Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, Shazam 2, Le Dernier Voyage du Demeter, ou plus récemment Les Guetteurs et The Bikeriders. Le cas Resident Evil est intéressant puisqu’en juin 2022, l’acteur Tom Hopper avait affirmé à Screen Rant que le film avait rencontré un joli succès en VOD, si bien qu’une suite était peut-être possible.

Doit-on rêver d’une seconde vie pour Furiosa, qui permettrait à George Miller de concrétiser le prochain Mad Max, intitulé The Wasteland ? Pas sûr, puisque la suite de Resident Evil, elle, n’a donné aucun signe de vie.