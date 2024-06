Mad Max 5 : Tom Hardy pense que c’est mort, ce qui confirme le méga-flop de Furiosa chez Warner

Après le flop de Furiosa : Une saga Mad Max, Tom Hardy n’est pas très confiant concernant la suite de la saga post-apocalyptique de George Miller.

Après un mois d’exploitation, et malgré un accueil critique très chaleureux, Furiosa n’a engrangé que 161 millions de dollars de recettes au box-office mondial pour un budget de 168 millions et malgré un accueil critique particulièrement chaleureux. Le film s’est d’ailleurs tellement raté que Warner a décidé de sacrifier Furiosa pour tenter de sauver les meubles, sans doute au grand désarroi de son créateur George Miller et des fans de la franchise post-apo.

Dans cette situation, on se pose forcément des questions concernant l’avenir de la saga Mad Max, et plus précisément sur ce qu’il adviendra du prochain opus, The Wasteland, ladite suite de Fury Road et dont le scénario est déjà écrit. Et justement, Tom Hardy, l’interprète de Max dans Fury Road, a récemment parlé de cet autre film Mad Max, et il ne semble pas vraiment confiant.

Furiosa se perd dans The Wasteland, adieu Mad Max 5

Tom Hardy, l’acteur principal de Fury Road, a donc évoqué l’avenir de la saga et notamment The Wasteland lors d’une interview avec Forbes :

« Je ne pense pas que ça [The Wasteland] se fera. »

Dit comme ça, c’est on ne peut plus clair. On savait que la suite de la franchise dépendrait du succès de Furiosa. George Miller l’avait lui-même confirmé quelques jours avant la sortie de son dernier film au podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz :

« Je ne sais toujours pas quoi faire avec The Wasteland. J’attends juste de voir la réception sur Furiosa. Si tout s’aligne, nous irons de l’avant. »

Bon, bah il est libre Max

A priori, vu les scores, Furiosa ne fonctionne donc pas suffisamment bien pour que Warner accepte de continuer la série de films. Il paraît forcément très compliqué d’imaginer que The Wasteland soit encore d’actualité, même si les voies d’Hollywood sont toujours impénétrables. Et à ce stade, on peut carrément se demander si la franchise Mad Max avec George Miller en chef d’orchestre n’est pas destinée à ne devenir que de l’histoire ancienne vu l’âge du cinéaste (79 ans).

On ne va pas tirer de conclusions hâtives, mais l’avenir n’annonce en tout cas rien de bon malheureusement. Reste à espérer que le film cartonne en VOD aux Etats-Unis pour que Warner réfléchisse à nouveau à ses positions.