Venom 3 : The Last Dance – critique du pire du pire du pire du pire

VENORME MERDE

Depuis le premier Venom, chaque film du Spider-Verse soulève un peu plus d’incompréhension, d’interrogations et de désespoir, en particulier pour la personne chargée de désosser la bête. Sans surprise donc, Venom : The Last Dance est une autre viande faisandée que Sony nous met sur la table. Mais à ce stade, on ne sait pas trop ce qu’on pourrait dire qu’on n’aurait pas déjà dit dans les précédentes critiques.

Alors, au risque de se répéter, c’est toujours affreusement moche, bête, immature et paresseux alors que ça a coûté un bras (120 millions de dollars, hors marketing). Rien ne sauve les meubles, pas une idée, pas une séquence, pas un plan, ni une blague. Après, nos standards ont tellement dégringolé ces dernières années qu’une grenouille symbiotique ou une vanne pipi-fontaine peuvent éventuellement faire l’affaire…

Certes, le fait que Michelle Williams se soit échappée de cet asile avait quelque chose d’encourageant, mais c’était avant de voir la trop rare Juno Temple s’y enfermer à son tour. Malgré tout, c’est dans les ténèbres que la lumière brille le plus : donnez-lui deux miettes, elle en fera une demi-baguette, a minima un quignon de pain. Cette demi-étoile, c’est uniquement pour elle.



Et tant qu’à parler de déception, celle de voir Rhys Ifans replonger tête la première dans la cuve d’acide après The Amazing Spider-Man est particulièrement dure à encaisser. Son personnage est décrit comme un gentil hippie allumé, mais devient une sorte de fantôme qui hante le scénario et harcèle autant Eddie que les spectateurs, comme s’il cherchait désespérément son rôle dans cette immense mascarade. Quant à l’écriture des autres personnages, est-ce qu’il faut vraiment s’y attarder sachant que les scénaristes eux-mêmes ne l’ont pas fait ?

Même pincement au coeur que pour Tahar Rahim dans Madame Web

EDDIE BROKE

Autre question : est-ce qu’on « préfère » le premier degré ronflant d’un Morbius ou le second degré pathologique d’un Venom 3 ? L’un comme l’autre a ce don de transformer les minutes en heures, mais le cas de Venom 3 est plus condamnable encore. Contrairement au film insignifiant avec Jared Leto, il est censé être le volet le plus dramatique, voire tragique, de l’univers de Sony. Mine de rien, The Last Dance porte pas mal d’enjeux sur ses frêles épaules, aussi bien pour la franchise que le futur de l’univers (qui de toute évidence ne pourra compter ni sur les femmes-araignées de Madame Web ni sur Morbius).

L’inéluctabilité de la mort plane donc au-dessus d’Eddie et de Venom durant tout le film, jusque sur l’affiche et son accroche, « jusqu’à ce que la mort les sépare« . L’idée de leur séparation, d’un possible sacrifice et surtout d’une menace interplanétaire latente est esquissée tout du long, mais sans délicatesse, émotion ou gravité. Non pas que les précédents opus étaient des essais anthropologiques et philosophiques fascinants, mais rarement le sujet de la mort n’avait autant été traité par-dessus la jambe.

Le gentil Venom qui sauve des toutous et réconforte les enfants (0 blague)

Pourtant, ce volet est celui qui fait le plus grimper le bodycount, avec des disparitions de personnages plutôt importants (sur le papier). Mais tout est froid et désincarné, sans solennité ni temps mort (sans mauvais jeu de mots), ce qui donne un film particulièrement insensible et déshumanisé, en contradiction totale avec l’idéal de cohabitation que porte la licence.

Là encore, on repassera pour la subtilité du message, puisqu’il s’agit essentiellement d’avancer une maigre métaphore sur l’immigration et de planter un symbiote face caméra pour qu’il beugle : « Ce n’est pas nous les méchants !« .

Tom Hardy et son agent

Ainsi, ce qui devrait être au coeur de l’histoire et des préoccupations des protagonistes est distillé par-ci par-là, le temps d’un plan ou d’une réplique qui s’intercale laborieusement entre deux vannes. Et ce n’est même pas comme si ce manque affligeant de sérieux était compensé par un humour savoureux ou une action débridée. Venom 3 n’est pas un film « fun et décomplexé » qui s’amuse avec ses personnages et les règles de son univers. C’est un film globalement ennuyeux, dans lequel l’action se résume à deux ou trois saynètes charcutées avant le climax qui part dans tous les sens sauf le bon.

De plus, chaque idée régressive avec laquelle le film pourrait s’amuser est aussitôt abandonnée, faute de savoir comment la filmer ou la monter, à l’image d’un enfant confus devant un jouet trop complexe. La bagarre potentiellement marrante avec un gros monstre sur un avion en plein vol ? Expédiée en 20 secondes. Eddie qui fait un tour de cheval-symbiote ? Expédié en 20 secondes aussi… En même temps, côté technique, Sony ne cherche même plus à faire semblant, le studio ayant confié la mise en scène à la scénariste des deux précédents Venom, qui signe donc sa toute première réalisation.

Par contre, quand on veut que ça s’arrête vite, ça dure mille ans

SOUPE DE KNULL

On commence à avoir l’habitude, mais ressortir de la salle de cinéma avec un gros mollard sur la joue n’en est pas moins désagréable. Le film se fiche éperdument de son public et enchaîne les doigts d’honneur avec une décontraction insolente. Le bout de symbiote qui trainait dans le MCU ? Oublié. Le scénario rejoue la scène du bar, avec le même clin d’œil gênant à Thanos et aux événements d’Infinity War, mais semble a priori réécrire l’histoire à défaut de pouvoir boucher les trous de la précédente.

C’est donc dans son univers qu’Eddie Brock laisse de la morve symbiotique sur le comptoir, avant qu’elle soit récupérée, histoire que les producteurs aient un bout de Venom à ressortir du placard au cas où. Un peu comme Madame Web avec son bébé Peter Parker.

La menace fantôme

Plus globalement, en plus de trahir ses propres promesses, l’univers de Sony continue de se nécroser, mais dans le déni le plus complet. Knull, le créateur des symbiotes joué par Andy Serkis, est donc présenté comme un équivalent au Thanos de Marvel, celui qui menace tout l’univers dans l’ombre (scène post-générique à l’appui), mais a surtout de bonnes chances de rester moisir dans sa prison galactique.



En revanche, une chose est sûre et certaine concernant l’avenir, c’est que la rédactrice de ces lignes passera son tour pour le prochain Kraven The Hunter.