Qui n’a jamais rêvé de transformer son salon en une véritable salle de cinéma 3D ? Telle est la promesse des vidéoprojecteurs, qui ne cessent d’évoluer pour immerger le spectateur dans le film qu’ils projettent. Mais à l’heure actuelle, face aux références du secteur, certaines marques ont encore l’audace de croire au pouvoir de la 3D. Alors est-ce un pari réussi, ou un combat perdu d’avance ? Coup de projecteur sur ces ovnis du marché filmographique.

On pensait la 3D enterrée à jamais, avec la disparition brutale des téléviseurs dédiés et la fin progressive de cette technologie au cinéma. Pourtant, elle semble depuis peu renaître de ses cendres, notamment grâce au succès retentissant des derniers Avatar en salles. De quoi rendre ses lettres de noblesse à cette innovation, injustement laissée sur le bord de la route…

Surfant sur la renaissance de la 3D, certains fabricants se sont alors emparés de cette technologie pour l’inclure dans ce fameux vidéoprojecteur que l’on connaît tous. Vous savez, celui qui vous a suivi durant tout votre parcours scolaire… Mais bien évidemment, on parle ici d’un appareil bien plus « sexy » qui peut même, dans certains cas, se transformer en un objet design à exposer fièrement dans votre salon. Eh oui, on sait aussi faire autre chose que de gros pavés blancs sans âme !

Mais malgré cet attrait retrouvé, le secteur de la 3D souffre encore du manque de films compatibles. Et dans le même temps, les spectateurs sont nombreux à être rebutés par ces fameuses lunettes à obturateur, qui peuvent donner mal au crâne en quelques minutes… Partant de ce constat, les vidéoprojecteurs 3D ont-ils encore une chance de s’imposer sur le marché ? Dans tous les cas, nous avons répertorié pour vous les différents éléments qui pourront vous faire craquer ou, à l’inverse, démotiver votre achat d’un tel appareil.

Ce ne sont pas les bonnes lunettes madame.

Cliché n°1 : « les vidéoprojecteurs 3D, ça demande un attirail démesuré ! »

Contrairement à votre téléviseur, qui peut lancer un film à la demande en quelques minutes, le vidéoprojecteur 3D aurait cette réputation de grosse caisse encombrante, qui demanderait une préparation sans fin avant de pouvoir profiter de votre blockbuster favori. Et mine de rien, ce n’est pas complètement faux !

En effet, la bonne diffusion d’un film en 3D exige de nombreux équipements. Dans un premier temps, il faudra bien vous assurer que votre lecteur source soit compatible au Blu-ray, ou que votre PC soit doté d’une carte graphique suffisamment puissante. Oubliez donc le vieil ordi sous Windows XP qui trône dans votre salon depuis 15 ans !

Par la suite, munissez-vous d’un câble HDMI adapté. Si vous souhaitez diffuser de la 3D, tablez au moins dans un modèle HDMI 1.4 : c’est le minimum syndical pour cet usage, même si l’on vous conseille d’aller sur du HDMI 2.1 voire le tout récent 2.2 pour une expérience optimale en 4K HDR. Du côté du vidéoprojecteur, il faudra bien vérifier qu’il soit compatible avec la diffusion 3D. En général, c’est facilement reconnaissable grâce à la mention « DLP link » ou « 3D Ready ».

Et enfin, vous aurez besoin de lunettes optimales, histoire de regarder ce genre de films sans vous abîmer la rétine… Mais n’ayez crainte, car elles vous seront généralement fournies par le fabricant du lecteur Blu-ray.

Dans le même temps, on vous conseille les modèles équipés de la technologie « active shutter ». Une chose est sûre : les lunettes en papier de votre boîte de céréales préférées ne feront pas l’affaire…

Face aux 4500 articles « choisir un projecteur » sur Google.

Cliché n°2 : « Il faut Un BAC +8 en 3D pour bien choisir son vidéoprojecteur ! »

Oui, la 3D peut faire peur lorsqu’on n’y connaît rien du tout en technologie. Mais ne soyez pas mauvaise langue pour autant : c’est à la portée de tous, pour peu qu’on s’y intéresse un minimum ! Et comme vous nous avez lus jusqu’ici, on va même vous simplifier la tâche en listant tous les critères importants à considérer lors de votre achat, à retrouver également dans notre guide ultime pour choisir son vidéoprojecteur.

La définition : optez a minima pour un modèle compatible Full HD, et 4K si possible. Cela vous évitera de « subir » le film avec une image ultra-floue, qu’on croirait sortie tout droit des enfers ! Le zoom et le lens shift : deux éléments (quasi) obligatoires pour placer votre vidéoprojecteur de manière optimale et centrer l’image sur votre surface de projection, sans trop galérer avec des supports bancals… La luminosité et le contraste : tout comme la définition, ces caractéristiques vous offriront une image de plus ou moins bonne qualité, et vous pourrez également les adapter selon la taille de votre zone de projection et la lumière ambiante. La connectique : assurez-vous du nombre d’entrées et de leur compatibilité avec vos appareils (ordinateur, lecteur Blu-Ray…). Une simple entrée HDMI 1.4 fera largement l’affaire pour une utilisation occasionnelle du vidéoprojecteur. La technologie de projection : entre LED, LCD et DLP, il y en a pour tous les goûts. Comparez bien leurs points forts et faiblesses avant de faire votre choix. Le bruit : il est toujours bon de tester votre vidéoprojecteur en marche avant de l’acheter, pour éviter de vous retrouver avec une véritable tondeuse à gazon dans le salon ! Le genre d’invités que John Williams n’aimerait pas accueillir dans son orchestre…

À ce stade, il faudrait peut-être songer à régler la luminosité du vidéoprojecteur…

Cliché n°3 : « Un vidéoprojecteur 3D, ça coûte une fortune ! »

Ces appareils ont souvent eu une réputation d’objets de luxe, réservés à un public niche qui possèderait une vraie salle de cinéma chez soi. Et pourtant, contrairement à ce que l’on pourrait penser, il y en a vraiment pour toutes les bourses !

Si vous souhaitez investir dans un vidéoprojecteur 3D d’entrée de gamme, vous trouverez par exemple de nombreux modèles pour moins de 300 €. Mais à ce prix-là, les prestations sont souvent limitées et la qualité d’image n’est pas toujours au rendez-vous…

Quand tu oublies un peu trop le vrai monde autour du film.

Pour arriver dans la gamme de prix moyenne, il faudra dépenser au minimum 400 €. À ce tarif, vous aurez le choix parmi plusieurs vidéoprojecteurs 3D aux performances honorables. On vous conseille notamment le ViewSonic PA503X, avec son excellente luminosité et ses couleurs éclatantes, qui vous sera généralement proposé autour des 450 €. Sinon, vous pouvez vous diriger vers la marque Optoma les yeux fermés : son modèle HD146X est une vraie référence dans ce secteur ! Par contre, le tarif de celui-ci est un peu plus élevé : 650 € en moyenne.

Le ViewSonic PA503X, un modèle discret mais efficace comme Ghostface dans Scream.

En revanche, si vous n’avez pas peur de casser la tirelire pour vous faire plaisir avec un monstre de puissance, sachez que les tarifs grimpent assez vite. Eh oui, vous dépasserez facilement les 1000 € sur certains modèles de pointe. On retrouve par exemple le EH-TW7000 d’EPSON, vendu aux alentours des 1200 €, et qui peut compter sur sa très bonne durée de vie. Il a d’ailleurs reçu un très bon accueil critique des consommateurs, avec une note moyenne de 4,6/5 parmi plus de 270 avis sur Google. Excusez du peu.

Le EPSON EH-TW7000, maître des couleurs comme les studios Pixar.

Et enfin si vous voulez la Rolls des vidéoprojecteurs 3D, laissez-vous tenter par le BenQ W2700. Un excellent modèle, avec le prix qui va avec : autour des 1400 € pour un modèle neuf. À ce tarif, vous profiterez aussi de la 4K et d’une clarté d’image sans égal.

Le BenQ W2700, la crème des vidéoprojecteurs 3D.

Investir dans un vidéoprojecteur 3D en 2025, est-ce une bonne idée ou un attrape-pigeons ?

L’investissement dans un vidéoprojecteur 3D en 2025 peut être une bonne idée si vous êtes un grand consommateur de ce type de films, qui pourraient être amenés à se multiplier avec le succès des derniers films Avatar au cinéma. C’est en quelque sorte un pari sur l’avenir !

Mais de notre point de vue, il semble tout de même plus intéressant d’investir dans un très bon vidéoprojecteur « classique », que de perdre ses pécules dans un appareil haut de gamme à cause du simple argument de la 3D. Une option contraignante, que vous n’utiliserez sans doute que deux ou trois fois dans l’année, à tout casser… En plus de cela, vous trouverez d’excellents modèles à des tarifs raisonnables, que nous avons répertoriés dans notre top des meilleurs vidéoprojecteurs. À bon entendeur !

Quoi qu’il en soit, vous devriez désormais avoir l’esprit plus clair sur cet objet à la technologie fascinante, et qui offre quand même de sacrées sensations face à l’écran. Un vrai petit artefact de cinéphile !