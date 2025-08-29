Gladiator 3 : malgré le bide du 2, Ridley Scott affirme toujours travailler sur la suite

Ce n’est pas un flop au box-office qui va empêcher Ridley Scott de faire des films comme Gladiator 3. Parole de… Ridley Scott.

Qu’on aime ou pas ses films récents, force est de constater que Ridley Scott est un véritable monstre hollywoodien. À l’âge respectable de 87 ans, le réalisateur d’Alien, Blade Runner et Gladiator continue à enchainer les projets tous plus ambitieux les uns que les autres. Sur la liste, il y a The Dog Stars, épopée de science-fiction qui était en tournage il y a quelques mois, avec un casting prestigieux : Jacob Elordi (qui remplace Paul Mescal, ayant dû quitter le navire), Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce et Benedict Wong.

Il y a aussi un film de guerre qu’il est activement en train de préparer et qu’il appelle The Battle of Britain dans une interview accordée à The Guardian. Dans la même interview, il évoque un autre projet, beaucoup moins certain : Gladiator 3.

Tu aimes les films de Gladiator ?

Dès septembre 2024, Ridley Scott annonçait réfléchir à un Gladiator 3. En octobre, il confiait même avoir écrit quelques pages. Au micro de The Guardian, il persiste et signe : « Gladiator [3] est en route en ce moment même ». Il a l’air très confiant… Plus que nous, donc. Car, entre ses premières promesses et celles-ci, il y a eu Gladiator II.

Le blockbuster avec Paul Mescal et Denzel Washington a remporté en tout 462,1 millions de dollars, dont plus de 60 % à l’international. Un score honorable, presque comparable aux 465,5 millions du premier volet. Sauf que selon certaines sources américaines, le budget du film aurait explosé, avoisinant – tenez-vous bien – les 300 millions de dollars. D’autres ont temporisé en évoquant 210 millions de dollars, ce qui est déjà énorme.

Pour conclure sa trilogie, le metteur en scène va devoir se contenter d’une enveloppe moins cossue, quand bien même il ne subit pas de plein fouet la grève des scénaristes.

Sacre prématuré

Sir Ridley est peut-être, comme à son habitude, très optimisme (dans sa vie, pas dans ses films), puisque quand on lui demande s’il y aura un troisième prequel d’Alien, après Prometheus et Covenant, il répond : « Ouais, si j’ai une idée, bien sûr ». Étant donné la déception financière d’Alien : Covenant, la prise de pouvoir de Disney et les références alignées par Alien : Romulus, la perspective d’un nouveau prequel déprimo-créationiste est assez improbable. Mais qui sait, Ridley Scott a encore plus d’un tour dans son sac.

Pour le vérifier, rendez-vous le 25 mars 2026, date de sortie de The Dog Stars.