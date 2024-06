Le podcast d’Ecran Large : de Mad Max à Furiosa, la saga indépassable du post-apo

Pour ces nouveaux épisodes du podcast La Réu’ d’Ecran Large, retour sur la saga Mad Max, jusqu’à Furiosa.

« Le roi a repris son trône ». Voilà comment beaucoup ont interprété en 2015 le triomphe inespéré de Mad Max : Fury Road, qui a donné le sensation de voir son réalisateur George Miller redonner une leçon de film d’action mythologique à une génération biberonnée au post-apo instigué par le premier film en 1979.

La sortie de Furiosa : Une saga Mad Max a confirmé le retour sur le devant de la scène d’un cinéaste trop rare, qui a fait de la fin du monde le terrain fertile à une exploration de la nature humaine et de ses tourments. Le tout, avec des bolides, des poursuites frénétiques et des tenues SM du plus bel effet.

Pour ces nouveaux épisodes du podcast La Réu’ d’Ecran Large, l’équipe revient, passionnée, sur la saga Mad Max, ses productions (souvent compliquées) et ses réussites thématiques et artistiques.

Partie 1 : Pourquoi la trilogie Mad Max reste aussi culte

