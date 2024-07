Captain America 4 : qui est vraiment le nouveau grand méchant incarné par Giancarlo Esposito ?

L’une des curiosités de Captain America 4 sera assurément le rôle mystère de Giancarlo Esposito, qui pourrait bien incarner un personnage peu connu de Marvel.

Avant même la Comic-Con de San Diego, Marvel a dégainé une première bande-annonce explosive pour Captain America 4, première aventure en solo de Sam Wilson avec le bouclier iconique. Le long-métrage devrait retrouver le ton « thriller politique » de la franchise, avec une dose de Hulk en plus, puisque Harrison Ford fera ses débuts dans le MCU en tant que Hulk Rouge.

Mais il n’est pas le seul acteur à rejoindre l’écurie Marvel à l’occasion de ce quatrième volet. En effet, Giancarlo Esposito, connu notamment pour ses rôles cultes dans Breaking Bad ou The Mandalorian, sera également de la partie. Et après avoir spéculé sur ce que pouvait être son mystérieux projet secret, l’identité de son personnage pourrait avoir été révélée… et c’est une grosse surprise.

Un méchant inconnu au bataillon pour Captain America 4 ?

En annonçant sa venue dans le MCU, Giancarlo Esposito n’avait pas menti. Son rôle devait être « difficile à prédire » et, à la vue des premières images de son personnage dans Captain America : Brave New World, impossible de lui donner tort. L’acteur, que certains voyaient déjà en Professeur X ou Doctor Doom, paraît avoir hérité d’un rôle tout à fait banal de super-Agent Secret ennemi du héros.

Pourtant, cela n’a bien sûr pas empêché les fans et autres insiders peu scrupuleux de spéculer sur l’identité de cet antagoniste, expliquant qu’il pourrait s’agir du peu connu George Washington Bridge. Un personnage qui porte non seulement un nom fabuleux, mais qui correspond surtout à l’apparence de Giancarlo Esposito dans Captain America 4, ainsi que ce qui semble être ses caractéristiques dans le film.

Moff Gus Edgar ?

G. W. Bridge est ce qu’on pourrait appeler une création typique des comics Marvel des années 90. Né dans les pages de X-Force #1 en 1991, cet ancien agent du SHIELD est une boule de muscles surentraînée, surtout réputé pour sa guerre contre le Punisher. En somme, un archétype très simple à adapter à sa guise pour le MCU, qui n’en serait pas à son premier coup d’essai.

Et si Captain America 4 agit bel et bien en tandem avec Thunderbolts*, l’introduction de G. W. Bridge pourrait être liée à Valentina Allegra de Fontaine, déjà apparue sous les traits de Julia Louis-Dreyfus dans plusieurs projets Marvel (dont la série Falcon et le Soldat de l’Hiver). La constitution d’une équipe d’Avengers au service du gouvernement semble être la pierre angulaire de cette fin de Phase 5, et ces deux personnages s’imbriqueraient sans mal dans cette intrigue.

À ne pas confondre avec le pont d’Avignon

De plus, Esposito a affirmé qu’il serait de retour dans une série par la suite. Et, au vu de son historique animé avec le Punisher dans les comics, il ne serait pas étonnant de retrouver Bridge dans Daredevil : Born Again sur Disney+, qui verra elle-même le comeback de Jon Bernthal en Frank Castle. De quoi réanimer la connectivité d’un MCU cruellement désorganisé ces dernières années.

Évidemment, l’acteur a déjà démenti cette rumeur, soutenant que personne n’avait encore réussi à deviner son personnage. Mais l’hypothèse d’un antagoniste peu connu – et donc facilement malléable pour Marvel – porté par le charisme imposant d’Esposito aurait du sens. Quoi qu’il en soit, celui-ci devrait donner du fil à retordre au nouveau Captain America. Réponse dès le 12 février 2025 en France.