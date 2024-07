Captain America 4 : une bande-annonce explosive avec Red Hulk pour le retour du Avengers chez Marvel

Marvel a enfin dévoilé des images du très attendu Captain America 4 avec Anthony Mackie et ça explose de partout.

Si Deadpool & Wolverine est sans aucun doute le film le plus attendu du côté de chez Marvel, beaucoup n’ont pas oublié l’existence de Captain America 4 alias Captain America : Brave New World. Après terminé son arc de Falcon dans la série Falcon et le Soldat de l’Hiver, Anthony Mackie y fera ses grands débuts dans le rôle autrefois porté par Chris Evans, qui a déposé le bouclier depuis Avengers : Endgame en 2019.

Sauf qu’entre la grève des scénaristes-acteurs et les nombreux reports, tout n’a pas commencé à sentir bon pour le projet de Julius Onah. Après avoir appris que Marvel aurait complètement explosé le budget pour Captain America 4, certains ont dû se dire que le long-métrage avec Harrison Ford était en très mauvaise posture. Que les fans se rassurent : Brave New World arrive, et il s’est même dévoilé dans une bande-annonce.

Brave New World : enfin la passation de pouvoir ?

Beaucoup considèrent que le meilleur des films Captain America est le deuxième : Le Soldat de l’Hiver. Thriller d’espionnage captivant, jouant sur une institution de pouvoir corrompu et où chaque personnage peut être un traitre… cet opus avec Chris Evans était assez réjouissant (il faut l’admettre). Et c’est peut-être pour ça que Marvel a l’air d’avoir remis chacun de ces éléments dans Brave New World.

Alors, oui, Sam Wilson n’est pas en train d’affronter l’Hydra, mais Marvel cherche plutôt à pousser l’échelle à puissance x1000 pour le blockbuster. Ici, on protège la Maison-Blanche contre une étrange menace qui veut conquérir le monde, mais on la défend peut-être aussi contre elle même. Certains personnages semblent en effet jouer un double-jeu (coucou Thaddeus). Et même si ça a l’air un peu poussif, cela pourrait amener à quelques surprises bienvenues dans l’univers du MCU.

Sur le point de voir tout rouge

Côté action, on sent que Marvel a mis les paquets et qu’un sacré spectacle pyrotechnique nous attend, notamment avec cette Maison-Blanche (toujours elle) détruite en grande partie lors d’un affrontement. Et forcément, avec un Captain America ex-Falcon, le film nous proposera de nombreuses séquences aériennes où le potentiel de Sam sera pleinement utilisé. Il en aura besoin pour voler de ses propres ailes et surtout affronter Red Hulk, qui apparait très brièvement à la fin de la bande-annonce.

Au casting du film, on retrouve Anthony Mackie, Harrison Ford, Giancarlo Esposito, Tim Blake Nelson, Liv Tyler et Julia Louis-Dreyfus. Captain America : Brave New World est prévu pour le 12 février 2025.