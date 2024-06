Captain America 4 : Marvel aurait complètement explosé le budget pour le retour du super-héros

À cause de plusieurs problèmes durant la production, le budget de Captain America : Brave New World aurait apparemment explosé.

Entre Ant-Man 3 et The Marvels, on ne peut pas dire que la phase 5 du Marvel Cinematic Universe ait bien démarré. Certes, Les Gardiens de la Galaxie 3 a un peu sauvé les meubles, mais dans l’ensemble, l’année 2023 de la firme super-héroïque sera surtout mémorable pour ses échecs critiques et financiers.

On attend donc avec impatience (ou au moins par curiosité) de voir comment vont réagir Marvel et Disney pour tenter de redresser la barre. Il y aura Deadpool & Wolverine, prévu pour juillet 2024, pour relancer la machine (et ça semble bien parti) et début 2025, c’est Captain America 4 de Julius Onah qui devra vraiment réanimer les Avengers et introduire pleinement le Cap’ d’Anthony Mackie. Sauf que pour ne pas manquer son coup, Marvel aurait explosé le budget du film et atteint des sommes assez faramineuses.

Dur à porter ce fardeau, hein Monsieur Frodon

Captain America 4, plus riche que Tony Stark

Des millions, des millions et encore plus de millions… Les derniers échecs ne semblent donc pas arrêter Marvel, en témoigne le budget du prochain Captain America, intitulé Brave New World. Pour rappel, le film de Julius Onah, initialement prévu pour juillet 2024, disposait déjà de 275 millions de dollars avant le début des tournages en juin 2023 selon plusieurs sources sérieuses. Mais après une première version a priori très décevante et insuffisante pour Marvel, le film est reparti en production pour ajouter des séquences d’action.

Bilan ? Selon un contact de World of Reel, ces reshoots auraient coûté entre 75 et 100 millions de dollars supplémentaires. Le budget total de Captain America 4 avoisinerait donc les 350 à 375 millions de dollars environ. Toujours selon cette source, le contexte serait tel que « c’est comme s’ils tournaient un tout nouveau film« .

Ça coute cher l’adamantium

De tels changements ne sont logiquement pas de très bon augure pour le film de Marvel. Toutefois, ce nouveau Captain America est terriblement attendu et important pour le développement de la phase 5 du MCU, il est donc compréhensible que rien ne soit laissé au hasard et que Marvel veuille être sûr de ce projet en particulier.

Entre les précédents échecs et la passation de pouvoir en Steve Rogers (Chris Evans) et Sam Wilson (Anthony Mackie), le pari est donc loin d’être anecdotique, mais en vaudra-t-il la chandelle ? Verdict le 12 février 2025 en France, pour le meilleur ou pour le pire.