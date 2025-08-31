Le roi du box-office français Dany Boon (Bienvenue chez les Ch’tis, Supercondriaque, Raid dingue) s’est pris une douche froide avec La Vie pour de vrai, pourtant calibré pour être un nouveau succès.

Sur le papier, c’était gagné : la nouvelle comédie de et avec Dany Boon, qui retrouve sa maison Pathé, son copain Kad Merad, et invite Charlotte Gainsbourg à la fête. Avec son intrigue de théâtre de boulevard (un gentil benêt qui a passé sa vie au Club Med vient à Paris pour retrouver son amour d’enfance, mais son demi-frère veut s’en débarrasser et demande à sa propre copine de se faire passer pour cet amour d’enfance), La Vie pour de vrai semblait calibré pour rameuter le large public de Bienvenue chez les Ch’tis et autres Supercondriaque, avant de hanter TF1 pendant les 20 prochaines années.

Mais la vraie vie a dit non merci. Sorti le 19 avril 2023, La Vie pour de vrai n’a pas du tout été un succès à la hauteur de Dany Boon, pour ne pas dire qu’il a clairement été un échec au vu des attentes.

Quand tu reviens chez Pathé avec ton nouveau scénario



le flop pour de vrai

La Vie pour de vrai a attiré environ 802 000 spectateurs en salles. Vous allez dire : c’est un beau score. Et vous avez raison, puisque quantité de films français rêveraient d’approcher des 800 000 entrées. Au hasard : Les Têtes givrées avec Clovis Cornillac (119 000 entrées), Les Complices avec François Damiens (123 000 entrées), Juste ciel ! avec Valérie Bonneton (135 000 entrées), Un homme heureux avec Catherine Frot (476 000 entrées), ou encore 10 jours encore sans maman avec Franck Dubosc (665 000 entrées).

Mais Dany Boon est hors catégorie, et mérite donc d’être comparé à la seule chose comparable : lui-même. C’est rapide, puisque La Vie pour de vrai marque son pire score en tant que réalisateur. C’est évidemment à des années-lumière de Bienvenue chez les Ch’tis (20,4 millions d’entrées), mais c’est également loin de La Ch’tite famille (5,6 millions), Raid Dingue (4,5 millions), Supercondriaque (5,2 millions), Rien à déclarer (8,1 millions), et même son premier film, La Maison du bonheur (1,1 million). 8 rue de l’humanité ayant atterri sur Netflix, impossible de le comparer.

Sur le tournage



Absolument tous les compteurs de La Vie pour de vrai ont été dans le rouge. En première semaine, la comédie a attiré environ 423 000 spectateurs en salles, soit un score minuscule comparé à quasiment tous les précédents Dany Boon (qui faisaient plus d’un million ou deux sur la même période). Ensuite, le bouche-à-oreille a été tout aussi tiède, avec une chute de fréquentation record dans le Dany Boon Comedic Universe (-53%, loin du -19% de Raid Dingue par exemple). Arrivé en cinquième semaine, le film se retrouvait déjà en fin de course, bien plus tôt que prévu.

A noter que le film est sorti sur un peu plus de 700 écrans, soit moins que ses précédents cartons (souvent plus de 800 salles, voire plus de 1000 pour Rien à déclarer).

Même en sortant du Dany Boon Comedic Universe, La Vie pour de vrai fait pâle figure à côté des succès du cinéma français de 2023. Alibi.com 2 a attiré 4,2 millions de spectateurs, soit un score à la Boon. Et même François Ozon l’a dépassé, avec le million pour Mon crime… avec Dany Boon, oui.



A la sortie du film



LE BUDGET/salaire POUR DE VRAI

Quand on parle box-office, on parle forcément budget, surtout dans un monde où Dany Boon fait des films à 30 millions d’euros (juste pour rire : Le Pacte des loups a coûté à peu près autant). Depuis le carton phénoménal de Bienvenue chez les Ch’tis, l’acteur-producteur a naturellement décroché des budgets énormes : 24 millions pour Rien à déclarer, 31 millions pour Supercondriaque, 32 millions pour Raid Dingue.

Pour 8 rue de l’humanité, sur Netflix, il s’était contenté d’un budget de 14 millions. Mais ce n’était qu’une parenthèse puisque La Vie pour de vrai aurait coûté 32 millions, selon Taxshelter.be.

Bien évidemment, une (grosse) part du budget revient à Dany Boon lui-même, avec son salaire d’acteur-réalisateur-scénariste-producteur. Pour Supercondriaque, Ecran Total parlait d’un cachet de 3,4 millions et L’Express, de carrément 10 millions. Toujours selon L’Express, il avait encaissé 7 millions pour Rien à déclarer.

Nul doute que Kad Merad et Charlotte Gainsbourg ont cachetonné aussi, et dans ce contexte, ils ont bien raison de l’avoir fait.

*légende sarcastique sur la salle vide*



LE BIDE pour de vrai

Avec 32 millions, La Vie pour de vrai a coûté moins cher qu’Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu (66 millions), mais n’est pas loin des Trois Mousquetaires : D’Artagnan (36 millions). Et c’est deux fois plus qu’Alibi.com 2 (14 millions). C’est pour ça que personne ne pourra prétendre que le nouveau Dany Boon n’est pas une déception (*langue de bois*) ou plus simplement une belle et grosse gamelle.

Même prix, mais y’a des costumes, des épées et plus de gens à payer



Bien entendu, ça ne devrait en rien entacher la carrière du monsieur, qui a déjà sur son CV quelques gros non-succès en tant qu’acteur (Le Dindon : budget de 13 millions, et environ 240 000 entrées). Et la carrière du film continuera après la sortie cinéma, ce qui devrait (un peu) limiter la casse. Mais cette douche froide pour Dany Boon réalisateur est suffisamment étonnante pour être soulignée.

Et si on a toujours envie de blâmer le marketing en cas d’échec (la promo de La Vie pour de vrai a été un peu maigre, disons), saluons tout de même le bon goût du public français, qui a savamment évité ce très mauvais film.