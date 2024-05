Marvel : c’est quoi ce mystérieux projet secret porté par un super acteur ?

Un super acteur de Breaking Bad et Star Wars devrait bientôt faire son arrivée chez Marvel dans le cadre d’un projet mystère.

Après une période creuse, les choses semblent lentement rentrer dans l’ordre du côté de Marvel Studios. Quelques mois avant sa sortie au cinéma, Deadpool 3 explose déjà des records au box-office, et s’annonce comme un énorme carton estival. De quoi rattraper une année 2023 difficile, marquée notamment par le flop titanesque de The Marvels et l’échec d’Ant-Man 3.

Le MCU prépare également les années à venir, avec son très attendu reboot des 4 Fantastiques, qui a trouvé son grand méchant Galactus, ou encore une nouvelle série sur le personnage de Vision. Et Marvel n’aurait pas fini ses annonces, avec l’arrivée d’un super acteur dans l’univers dans un rôle pour le moment tenu secret.

L’avenir de Kang dans le MCU toujours en suspens

De Star Wars à Marvel

Après avoir révélé son arrivée dans le MCU, l’acteur Giancarlo Esposito en a dit plus sur ce rôle mystérieux durant l’évènement PHX FanFusion :

« Le MCU a frappé à ma porte et c’est un rôle que vous n’arriverez pas à prédire. Je peux vous dire qu’il va très bientôt être teasé et qu’il apparaîtra dans une série après. »

L’information principale, c’est évidemment l’introduction de Giancarlo Esposito dans l’univers. L’acteur, qui a incarné Gus Fring dans Breaking Bad et le Moff Gideon dans The Mandalorian figure depuis longtemps dans les rumeurs de casting des fans de Marvel. Mais alors que sa présence est enfin officialisée, difficile de savoir quel rôle il va jouer dans le MCU.

Le retour du serpent de mer Mephisto dans Agatha

Le comédien a longtemps évoqué le Professeur X comme un personnage qu’il souhaitait incarner, mais il a affirmé qu’il ne serait finalement pas le chef des X-Men. Il a en revanche évacué une question sur Doctor Doom, restant assez vague. Pourrait-il faire ses débuts dans le prochain Fantastic Four avant de mener une série sur Disney+ ? Peut-être même en tant que Surfer d’Argent, alors que Julia Garner incarnera la version féminine du personnage dans le film, Shalla-Bal.

Cependant, en gardant son rôle volontairement secret (Disney et Marvel restent d’ailleurs étonnamment discrets sur ce casting), il laisse libre cours aux spéculations. En 2024, les options de projets sont limitées, avec Deadpool & Wolverine en juillet et la série Agatha All Along en septembre. Certains ont évoqué le rôle de Mephisto, alors que le démon pourrait être introduit dans le spin-off de WandaVision centré sur Agatha Harkness.

De méchant Star Wars à méchant Marvel

Avec son charisme et sa fâcheuse tendance à incarner des antagonistes, Esposito ferait également un candidat intrigant à la succession de Jonathan Majors en Kang. Cette possibilité reste cependant conditionnée à un recast du personnage, chose que Marvel n’a pas encore officiellement tranché. Avec le Comic-Con et surtout la D23 cet été, le mystère devrait bientôt être levé sur ce rôle secret. En attendant, le MCU s’est offert un super acteur, qui, après The Boys, va explorer un nouvel univers super-héroïque.