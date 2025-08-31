Black Widow a vraiment été un enfer pour l’acteur Ray Winstone, qui reparle du tournage absurde

Black Widow a été une expérience horrible pour Ray Winstone, qui revient sur ce tournage sans fin et très désagréable pour lui.

Avec le très sympathique Thunderbolts, Marvel a prouvé qu’il était encore possible d’exploiter correctement le potentiel des veuves noires, ces super-héroïnes malgré elles. Le film réalisé par Jake Schreier met à l’honneur Yelena Belova, magnifiquement interprétée par une Florence Pugh pleine de sensibilité. À l’inverse, si Natasha Romanoff a — globalement — été traitée correctement dans les trois premiers Avengers, elle a ensuite été jetée à la poubelle dans le dernier, complètement éclipsée par le sort d’Iron Man, placé au centre du film au détriment des autres personnages.

Mais pire encore, le boss de Marvel Kevin Feige a choisi de dédier tout un film post-mortem au personnage de Scarlett Johansson, sans qu’on sache trop pourquoi, sauf peut-être pour clore quelque chose avec l’actrice et honorer son passage dans le MCU. Mais que ce soit pour se faire pardonner d’avoir détruit le personnage sur sa fin ou simplement pour l’argent, le résultat est l’un des plus mauvais films Marvel post-Avengers.

L’acteur Ray Winstone avait déjà critiqué les méthodes employées par le studio sur le tournage de Black Widow, mais il en remet une couche : il précise désormais qu’il a dû retourner l’intégralité de ses scènes, mais prend soin de ne pas mettre la faute sur la réalisatrice Cate Shortland.

Black Widow : un potentiel gâché ?

Dans un entretien accordé à Variety, l’acteur américain a raconté l’enfer qu’il a vécu en incarnant l’antagoniste du film, Dreykov, un personnage franchement raté qui aurait peut-être été plus intéressant si Ray Winstone n’avait pas retourné toutes ses scènes :

« J’ai travaillé avec une réalisatrice incroyable, Cate Shortland, et on a vraiment réfléchi ensemble à ce que mon personnage allait être. C’était en gros un pédophile qui rôdait autour de toutes ces jeunes filles, et elles devenaient des veuves noires à cause de lui. Sur le plateau, on se faisait applaudir. C’était probablement la meilleure chose que j’avais faite depuis très longtemps.

Puis je rentre chez moi après avoir fini le boulot et je reçois un coup de fil : « Il faut faire des reshoots. » Je demande : « Combien de scènes ? » Cate me répond : “Toutes”. Alors je lui ai dit de prendre quelqu’un d’autre, mais j’étais sous contrat, donc j’ai dû y retourner. Ils me recoiffent, m’habillent avec le costume, et là… impossible de m’y mettre. J’avais déjà joué ces scènes. Dans ma tête, c’était : “Je ne le fais pas. Je l’ai déjà fait. Ça restera comme ça.” J’ai eu un rejet total. Il n’y a rien de pire que de donner de sa personne pour qu’on te dise ensuite que ce n’est pas bon. »

Ta tête quand on te dit que tu as bossé pour rien

Finalement, son personnage est bien plus « sage » que ce qu’il décrit là. On est sur un méchant on ne peut plus classique, avec un plan franchement ridicule qu’on flaire dès le début du film et des répliques on ne peut plus clichés. Pour faire simple : c’est un gâchis. Pour rappel, l’acteur avait déjà déclaré qu’il avait dû rejouer ses scènes parce qu’il « en faisait trop », alors que c’est un super acteur (ceux qui ont vu Sexy Beast ou Les Infiltrés le savent).

« Tout ça, c’est uniquement pour vendre des places. On voit ce qui se passe à Hollywood avec Marvel et tout ce genre de trucs… Il y a de la place pour ça, et c’est amusant, mais ça empêche de faire des films plus culturels, qui sont les meilleurs pour les acteurs, parce qu’ils offrent de vrais rôles. Et ça devient de plus en plus difficile d’en faire. Aujourd’hui, si tu n’es pas sur les réseaux sociaux, ils ne te considèrent même pas comme un film, parce qu’ils veulent que tu arrives avec ta base de fans. »

Marvel dès que quelqu’un dit un mot de travers

Difficile de donner pleinement tort à l’acteur : les plus gros succès au box-office sont souvent des films signés Marvel, DC, des suites de Disney ou des adaptations douteuses de jeux vidéo. Malgré tout, certains auteurs sont parvenus à conquérir le grand public en dehors de ces marques, comme Ryan Coogler avec son super Sinners, ou Zach Cregger avec Évanouis (qui a déjà récolté plus de 200 millions au box-office mondial).

Quant à Marvel, après les non réussites de Thunderbolts et Les 4 Fantastiques au box-office, on espère que le studio a appris de ses erreurs pour Spider-Man : Brand New Day (en salles le 31 juillet 2026) et Avengers : Doomsday (au cinéma le 18 décembre 2026).