Le bide des Eternels : la réalisatrice revient sur les dangers d’un film Marvel

La réalisatrice du film Les Éternels, Chloé Zhao, estime que faire un Marvel expose à certains risques, mais que c’est aussi très formateur.

Les Éternels aurait pu lancer l’après Avengers chez Marvel, et c’était clairement le projet annoncé à l’époque. Kevin Feige avait placé d’immenses espoirs dans le film de Chloé Zhao : un budget de 235 millions de dollars, un casting riche (Salma Hayek, Angelina Jolie, Richard Madden, Barry Keoghan, Kumail Nanjiani, Gemma Chan, Kit Harington…), une histoire qui s’étale dans le temps et l’espace, et une équipe de super-héros très différente de ce qu’on avait eu jusque-là.

Sur le papier, tout semblait bien parti. Une partie de l’équipe d’Ecran Large pense d’ailleurs que Les Éternels est l’un des meilleurs films Marvel post-2020. Et pourtant, il a été un petit fiasco au cinéma, ne récoltant que 400 millions de dollars au box-office, la pandémie expliquant en partie ce destin. Pour ne rien arranger, les retours négatifs sur Les Éternels ont traumatisé l’un des acteurs.

L’œuvre de Chloé Zhao a peut-être marqué un tournant pour le studio, qui après ça s’est enlisé dans une suite de blockbusters aussi mauvais les uns que les autres (Thor 4, Ant-Man 3, Captain America 4…). Heureusement, le boss de Marvel a admis qu’il y avait trop de films et semble peu à peu corriger le tir. Thunderbolts et Les 4 Fantastiques, certes loin d’être parfaits, ont eu le mérite de proposer quelque chose d’un peu neuf (certes, c’est très relatif). Mais selon Chloé Zhao, prendre la tête d’un film Marvel comporte des risques, surtout quand on n’a pas l’habitude d’avoir de tels moyens à sa disposition.

ÉTERNELLE DÉCEPTION

Chloé Zhao est en pleine tournée promotionnelle de Hamnet, une adaptation du livre de Maggie O’Farrell explorant l’histoire d’amour entre William et Agnes Shakespeare, produite par Sam Mendes et Steven Spielberg. Et même si cette œuvre fait un grand écart avec Les Éternels, la cinéaste estime que le film Marvel l’a aidée :

« Les Éternels m’a préparée à Hamnet parce que ça m’a appris à construire un monde. Avant ça, je n’avais fait que des films qui se passaient dans le monde réel. J’ai aussi appris ce qu’il fallait faire ou ne pas faire — ce qui est réaliste et ce qui ne l’est pas. »

Il y avait quand même de très beaux moments dans Les Éternels…

Mais avec Marvel, la cinéaste a dû gérer un immense budget, largement supérieur à celui de son film oscarisé Nomadland (5 millions). Et même si Hamnet n’a pas encore de budget officiel, on sait déjà que celui-ci se rapproche bien plus du second que du premier :

« Les Éternels, c’était presque un budget et des moyens illimités. Et là [dans Hamnet], on a juste un coin de rue qu’on peut se payer… Les Éternels n’avait pas beaucoup de limites, et en fait c’est assez dangereux. Parce qu’avec seulement ce petit coin de rue dans Hamnet, d’un coup, tout ce qui est à l’écran prend du sens. »

Les Éternels a beau avoir été un bide au box-office, il reste l’un des seuls Marvel post-Endgame à s’être démarqué des autres. Chloé Zhao est probablement parvenue à réaliser son propre film, loin des innombrables catastrophes sorties chez le studio de super-héros depuis. Reste à savoir si le virage entamé depuis Thunderbolts* va se confirmer.

Spider-Man : Brand New Day (prévu pour le 29 juillet 2026) et Avengers : Doomsday (qui sortira le 18 décembre 2026) nous donneront un avant-goût de la suite des événements. Quant au film de Chloé Zhao, Hamnet, sa sortie nationale aux États-Unis aura lieu le 12 décembre. Il n’a pas encore de date de sortie officielle en France.