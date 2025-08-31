Tarantino a un regret : ce film qu’il voulait faire avec Robert De Niro, avant Kill Bill

Quentin Tarantino regrette de ne pas avoir fait de deuxième film avec Robert De Niro, alors qu’il avait un super projet avec lui avant Kill Bill.

À l’approche de son dixième — et supposément dernier — film, Quentin Tarantino gagne petit à petit un statut très à part dans le cœur des spectateurs. Certains ont hâte de voir son nouveau projet, d’autres craignent qu’il arrête de tourner. Mais le cinéaste prend son temps.

Once Upon a Time… in Hollywood est sorti il y a six ans déjà, ce qui veut dire que l’écart entre ses deux derniers films sera le plus gros de sa carrière, devant la période Jackie Brown – Kill Bill. Malgré ce temps loin de la caméra, Tarantino ne chôme pas : il a notamment écrit Once Upon a Time in Hollywood 2, dont le budget a été dévoilé, et qui arrive bientôt sur Netflix grâce à David Fincher.

À lire aussi Tarantino : le tournage dingue des Huit salopards raconté par l’un des acteurs

Tarantino a aussi eu le temps de se pencher sur son film annulé The Movie Critic, qui a rejoint la (longue) liste de ses projets avortés, parmi lesquels son mystérieux Star Trek. Et le réalisateur de Pulp Fiction a récemment parlé d’un autre film qui aurait pu voir le jour, et ça nous met l’eau à la bouche. Robert De Niro, Harvey Keitel, Pam Grier et le portrait d’un voleur adoré de la littérature américaine : Tarantino avait de quoi séduire son public.

De Niro en voleur professionnel

Après Jackie Brown, Tarantino a fait une longue pause dans sa carrière. Selon lui, c’est parce qu’il était devenu « trop connu », comme il l’explique dans le podcast The Church of Tarantino. Le cinéaste a eu besoin d’une petite pause avant de revenir avec Kill Bill, mais il a tout de même un regret : ne pas avoir tourné une deuxième fois avec De Niro, pour qui il avait une idée précise de rôle.

« J’ai pris six ans entre Jackie Brown et Kill Bill, donc si un autre film avait dû voir le jour, ça aurait été à ce moment-là. C’était vraiment une longue période. Mais il y a un projet qui est resté dans mon esprit, et c’est une adaptation de roman. C’est le dernier de la trilogie sur Parker [personnage d’une série de romans de Richard Stark, ndlr]. Il a donné lieu à un très bon film, sur lequel j’ai d’ailleurs basé tout un chapitre de mon livre Cinéma spéculations. Ce film, c’est Échec à l’organisation, avec Robert Duvall en Parker, Joe Don Baker en Cody, son partenaire, et Karen Black dans le rôle de la fille. »

De Robert Duvall à Robert De Niro

Tarantino continue :

« À l’époque, je pensais faire ma propre adaptation de The Outfit. Avec Robert De Niro dans le rôle de Parker, Harvey Keitel en partenaire, et Pam Grier dans celui de la fille. Et une partie de moi se dit que, maintenant qu’ils ont vieilli et qu’ils ne peuvent plus le faire, j’aurais vraiment aimé avoir pu tourner ça. »

L’un des rôles les plus funs de De Niro

Le personnage de Parker est apparu de nombreuses fois à l’écran, pas seulement dans le film de John Flynn que Tarantino adore, et notamment dans Le Point de non-retour de John Boorman, où il est interprété par Lee Marvin. Dans Payback, c’est Mel Gibson qui interprète le rôle principal. Au total, près de dix films centrés sur le personnage ont vu le jour.

Quentin Tarantino est de plus en plus bavard et partage volontiers des anecdotes sur sa carrière : on sent la retraite qui s’approche pour le cinéaste américain. On a particulièrement hâte d’en savoir plus sur son prochain film qui ne donne toujours pas de nouvelles. En attendant sa dernière œuvre, il faudra se contenter de la suite des aventures de Cliff Booth par David Fincher, qui devrait sortir sur Netflix en fin d’année prochaine ou en 2027. Parker, quant à lui, sera de retour sur grand écran dans Play Dirty de Shane Black (The Nice Guys, Kiss Kiss Bang Bang), interprété par Mark Wahlberg. Le film sortira sur Prime Video le 1er octobre.