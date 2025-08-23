Tarantino : le tournage dingue des Huit salopards raconté par l’un des acteurs

Selon Walton Goggins, l’un des acteurs des Huit salopards de Quentin Tarantino, le tournage a été une rude épreuve pour tout le casting, et notamment Kurt Russell.

L’attention autour de Quentin Tarantino ne cesse de grandir. Le bonhomme a pour l’instant réalisé neuf films (puisque le cinéaste compte Kill Bill comme une seule œuvre) et son prochain sera donc, selon ses promesses, le dernier. Et ça ne sera ni The Movie Critic, qu’il a abandonné, ni la « suite » de Once Upon a Time… in Hollywood avec Brad Pitt, qu’il a écrite mais qui sera réalisée par David Fincher pour Netflix.

Le cinéaste a toujours aimé s’envoyer des fleurs, comme en disant qu’Inglourious Basterds était son « chef-d’œuvre« . Jusque-là, il a réalisé un sans faute, y compris avec Les Huit Salopards, l’un de ses films ayant reçu le plus de retours mitigés. Ce western en huis-clos est une petite merveille, mais il a fallu travailler d’arrache-pied pour arriver à ce résultat. Walton Goggins, l’un des salauds en question, a récemment parlé du tournage du film, et de l’enfer dans lequel Quentin Tarantino a plongé ses acteurs.

Un froid de canard

Walton Goggins avait déjà travaillé avec Quentin Tarantino puisqu’il avait un petit rôle dans Django Unchained, sorti en 2012. Mais ça ne l’avait pas préparé à leur collaboration suivante. Dans une interview accordée à Vanity Fair, l’acteur a raconté le tournage infernal des Huit Salopards, réalisé dans des conditions particulièrement glaciales :

« Ce plateau, c’est le moment où on a eu le plus froid de toute notre vie. Mais vraiment. C’était plus froid que tout l’État du Colorado. Et pourtant on a tourné ça en studio. Une fois qu’on est arrivés à une certaine partie du planning, alors qu’on était à Hollywood, Quentin a dit : « Vous savez quoi ? Je vais faire en sorte qu’il fasse aussi froid, comme ça je tournerai plus vite. »

Quand tu refuses de mettre le chauffage pour faire des économies en hiver

Mais le réalisateur, lui, n’avait pas un costume de jeu à respecter :

« Sauf qu’en fait, chaque jour, il se rajoutait juste une couche de vêtements. Donc lui, il avait bien chaud, pendant que nous, on se gelait, mais vraiment à en crever. […] Les conditions étaient tellement horribles… À un moment, j’ai surpris Kurt Russell en train de parler à une chaise. Il avait tellement froid qu’il se mettait à discuter avec une chaise. Comme si la chaise lui répondait. Voilà dans quel état de fatigue et de folie on était, tout au long de ce tournage. »

Quand la chaise te regarde d’un air bizarre

Kurt Russell est pourtant un habitué du froid, puisque The Thing a été tourné dans des décors réfrigérés et même en Alaska. Mais Tarantino a visiblement un peu abusé sur la température de la salle, laissant des souvenirs éprouvants chez l’acteur américain (et chez Walter Goggins, qui a l’air particulièrement traumatisé).

En attendant le prochain film de Tarantino ou la sortie de la suite des aventures de Cliff Booth par David Fincher, on ne peut que recommander la saison 3 de The White Lotus, dans laquelle Walter Goggins est particulièrement brillant. Sinon, il y a la saison 2 de Fallout, sur Prime Video le 17 décembre prochain.