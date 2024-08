Tarantino revient sur son film annulé, The Movie Critic, et toutes les rumeurs (fausses)

Après avoir abandonné The Movie Critic, Quentin Tarantino revient sur les différentes rumeurs et fausses informations autour du projet.

En avril 2024, Quentin Tarantino abandonnait The Movie Critic. Censé être son dixième et dernier long-métrage (en supposant que Kill Bill 1 et 2 forment un seul et même film), celui-ci devait se concentrer sur un critique cinéma de la fin des années 1970 évoluant dans un univers parsemé de références à la filmographie du cinéaste. On pense notamment à Cliff Booth (Brad Pitt), un des protagonistes de Once Upon a Time… in Hollywood qui devait faire son retour pour le chant du cygne de Tarantino. Du moins, c’est ce qu’on croyait.

Le réalisateur de Pulp Fiction est récemment revenu sur de The Movie Critic, et plus particulièrement sur les nombreuses rumeurs qui entourent le projet.



Pas content le Quentin

The Movie Critic : démêler le vrai du faux

Lors de sa participation au podcast Club Random de Bill Maher, Quentin Tarantino a reparlé de ses deux derniers projets avortés, The Movie Critic et son Star Trek classé R. Le réalisateur a notamment abordé les problèmes de désinformation et les rumeurs qui se sont propagées dans la presse spécialisée :

« Eh bien, ça n’arrivera jamais [The Movie Critic, ndlr], mais il y a eu tellement de désinformation sur ce que ça allait être, rien que de la désinformation […] Donc, si vous êtes Joe Schlomoko, que vous êtes un journaliste de passage et que vous entendez que Quentin Tarantino va faire un film Star Trek ou un film qui s’appelle The Movie Critic ou quoi que ce soit, vous pouvez dire ce que vous voulez : Quentin Tarantino va choisir Tom Cruise pour The Movic Critic ou Quentin Tarantino va choisir Tom Cruise pour jouer le Capitaine Kirk. »

Mais on veut quand même que Cruise tourne pour Tarantino !

Le cinéaste a également déclaré que, si ces rumeurs ne provenaient d’aucune source particulière, il ne pouvait pas rapidement les démentir, n’ayant pas de compte sur les réseaux sociaux :

« Ce qui était en quelque sorte marrant pour The Movie Critic, c’était qu’ils [les journalistes, ndlr] ont commencé à dire que j’allais choisir Paul Walter Hauser, juste parce qu’ils trouvaient qu’il ressemblait à un critique [rires]. Ce que je veux dire, c’est qu’ils ont écrit ça, et que ça a été repris dans 140 journaux. Je ne peux pas l’arrêter parce que je ne suis pas [sur les réseaux sociaux, ndlr]. Ça devient vrai pendant quelques semaines, car personne ne sait vraiment et je ne peux rien dire. »

C’est lui ce bon vieux Paul

Tarantino a finalement conclu cette discussion sur une note d’humour (à moins que…) :

« Ce n’est pas forcément une mauvaise chose. L’égomaniaque en moi apprécie beaucoup que 140 articles puissent être écrits seulement sur des spéculations de ce que je vais faire. Ça veut dire que je me débrouille bien [rires]. »

En définitive, on ne sait toujours pas ce que devait être The Movie Critic, Tarantino n’ayant rien démenti précisément (si ce n’est le choix de Paul Walter Hauser) et rien confirmé non plus, que ce soit la présence de Cliff Booth ou les autres références à ses précédents films. On peut donc garder l’idée d’un métaverse tarantinesque dans un coin de notre tête, comme un fantasme ou un cauchemar, en attendant que le cinéaste se décide un jour à revenir plus en détail sur ce projet de plus en plus énigmatique.