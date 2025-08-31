Dwayne Johnson pense savoir pourquoi il n’avait pas de meilleurs rôles jusque là

Dwayne Johnson, bientôt à l’affiche de The Smashing Machine de Benny Safdie, pense savoir pourquoi il est passé à côté de certains bons rôles.

Au début de sa carrière de comédien, Dwayne « The Rock » Johnson a obtenu plusieurs bons rôles. On se souvient surtout du génial Southland Tales, mais il ne faut pas oublier ses scènes savoureuses dans la comédie Be Cool de F. Gary Gray – le film est loin d’être extraordinaire, mais l’acteur n’était pas encore enfermé dans un certain type de performance à cette époque. Et puis… plus grand-chose de neuf, à quelques exceptions près. Depuis 2017, avec sa boîte de production Seven Bucks, il s’est hissé en tête d’affiche de comédies et de films d’action rarement brillants, quitte à délaisser tout le reste.

Baywatch, San Andreas, Skyscraper, Black Adam, Red Notice, même combat : moyennement appréciés par la critique et une grande partie des spectateurs, même si certains ont été des cartons. Heureusement, Disney est revenu apporter un peu de fraîcheur dans sa carrière. Vaiana est devenu le plus gros succès de l’histoire du streaming, et on attend désormais le remake en prises de vues réelles, toujours avec The Rock. Certes, cette idée sent un peu la catastrophe, mais on est aussi un poil curieux.

Avant ça, il sera surtout à l’affiche de The Smashing Machine de Benny Safdie, clairement positionné en vue des Oscars. Et selon lui, il est passé à côté de certaines opportunités à cause de… lui-même.

Dwayne is afraid

Dans un entretien avec Vanity Fair, The Rock explique qu »il est probablement le seul responsable du manque de variété des rôles qui lui ont été proposés au fil des années, ce qui semble logique étant donné qu’il est producteur de la plupart de ses films désormais. Il ne recevait pas vraiment d’offres pour sortir de sa zone de confort, et il comprend pourquoi :

« Je me suis rendu compte que peut-être que si ces opportunités ne venaient pas à moi, c’était parce que j’avais trop peur d’aller explorer ce genre de choses. »

Si même Dwayne Johnson — l’un des hommes les plus populaires du monde — a des insécurités, ça en dit long sur la direction que prend notre monde. Mais blague à part, au-delà du classique bullshit marketing, il est vrai que le public s’est adapté à un certain type de performances venant de lui, ce qui l’a probablement poussé à se lancer dans le monde des super-héros après des années d’hésitation. C’était Black Adam, et ça ne s’est pas vraiment passé comme prévu puisque tous les plans de suite ont été abandonnés avec la fin du DCEU.

Un rôle taillé pour lui ?

Dans ce même entretien, The Rock continue de parler de la particularité de ce rôle par rapport à ceux dont il a l’habitude. Interpréter Mark Kerr, légende du MMA, semble intimider l’acteur. Mais attention : nous entrons ici dans le territoire de la belle promo pré-Oscar.

« J’avais tellement soif d’une opportunité de faire quelque chose de brut, de viscéral, de m’ouvrir en deux. Et tout d’un coup, The Smashing Machine est arrivé. C’était très réel. Ça faisait très, très, très longtemps que je n’avais pas ressenti ça : être vraiment effrayé et me dire, je ne sais pas si je peux y arriver. Est-ce que je peux vraiment le faire ? »

D’après la bande-annonce du film, il a l’air de très bien s’en sortir. Reste à savoir s’il est parvenu à pleinement s’adapter à l’univers de Benny Safdie. Quand on connaît le bonhomme, on a du mal à imaginer un biopic classique. Après Good Time et Uncut Gems réalisés avec son frère Joshua Safdie, ou même la série The Curse qu’il a créée avec Nathan Fielder, The Smashing Machine, qui sort en salles le 29 octobre, promet d’être vertigineux.

Quant à Dwayne Johnson, Vaiana en prise de vues réelles est prévue au cinéma pour le 8 juillet 2026. Et histoire d’aller jusqu’au bout de sa renaissance typiquement hollywoodienne, il sera à l’affiche du prochain… Martin Scorsese, aux côtés de Leonardo DiCaprio et Emily Blunt. Le film n’a pas encore de date de sortie prévue.