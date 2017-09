Ce que pense Mark Hamill du Joker de Jared Leto dans Suicide Squad

Quand le Joker donne son avis sur le Joker.

Mark Hamill n’avait jamais donné son avis sur Joker de Leto. Il est vrai qu’on ne lui avait jamais demandé. Plus d’un an après la sortie de Suicide Squad, maître Luke se décide enfin à adouber la nouvelle interprétation du clown du crime. Un rôle qui avait fait débat à l’époque, tandis qu’une poignée louait l’audace de Jared Leto d’avoir su composer un Joker moderne et très loin des précédents, alors que la majorité condamnait ce blasphème d’avoir ridiculisé un personnage aussi culte.

Mark Hamill, outre son rôle dans la saga de George Lucas, est aussi connu pour avoir prêté sa voix nasillarde à la version animée du Joker. Un rôle qui avait les joies des fans, que beaucoup reconnaissaient comme le seul et vrai et prince du crime.

Like all great actors @JaredLeto made the part his own! #Respect — Mark Hamill (@HamillHimself) 23 septembre 2017

En attendant de le retrouver le 13 décembre dans le très attendu Star Wars : Les Derniers Jedi.