Comment James Gunn a empêché Matthew Vaughn de réaliser son adaptation de Flash Gordon

Dommage tant le cinéaste décalé et décomplexé aurait été le candidat idéal pour les pérégrinations spatiales de Flash.

Matthew Vaughn avait annoncé il y a quelques années son intention d’offrir une seconde jeunesse au culte mais néanmoins kitch au possible Flash Gordon. Space opéra qui voyait la jeune star de football américain et sa jolie acolyte Dale Arden combattre le terrible empereur Ming de Mongo, tyran intergalactique, le comic strip s’était vu par la suite adapté dans de nombreux films sur grand et petit écran, le plus connu étant celui de Mike Hodges avec Sam Jones en point break de l'espace dans le trop sous-estimé Flash Gordon.

Sam Jones avec Ornella Muti

Le réalisateur des Kingsman, dont Le Cercle d'or est prévu pour le 11 octobre prochain, comptait donc développer un long autour de l’univers de Flash Gordon. Sauf qu’entre temps, James Gunn lui a coupé l’herbe sous le pied avec ses Gardiens de la Galaxie comme en témoigne l’anglais :

« Pour moi, le seul problème avec Flash Gordon est que les Gardiens ont en quelque sorte volé ce que je voulais faire pour le film. Vous avez Star Wars et maintenant les Gardiens, vous devez donc créer votre propre space opera, mais aussi créer quelque chose qui devra survivre entre ses deux géniales franchises. »

Mary Poppins et Rocket

Malgré tout, Vaughn confirme qu’il réfléchit toujours sur le projet :

« La façon dont je choisis les films est quand je me dois de les faire. Aussi simple que ça. Il y aura un moment où mon manque d’être derrière la caméra se fera ressentir. C’est un déclic, une fois que c’est enclenché, rien ne peux m’arrêter. »

Il est vrai que le monsieur serait le candidat idéal pour insuffler le second degré et nous peindre un univers WTF et coloré comme lui seul sait mettre en scène. Un meilleur choix que pour la suite du Man of Steel, dont le ton de Matthew Vaughn est aux antipodes de la dimension sombre et allégorique développée par Zack Snyder. Mais pour en revenir à Flash Gordon, le coup du space opéra fun et décomplexé avec un héros autant bad ass que attachant, Les Gardiens de la Galaxie remplissent déjà allègrement le cahier des charges...