Ça : découvrez les parodies absurdes du Pennywise dansant !

Ça se la joue comédie musicale.

Aussi bien drôle que franchement angoissant, Ça serait-il un feel-good d’horreur ? Alors que le film n’en finit plus d’aligner les records, franchissant le cap des 400 millions de recettes, on se demande honnêtement si le film mérite toute la hype environnante. Comme quoi, au-delà de la qualité d’un film, son succès financier est intrinsèquement lié à la promo, qui, force est de le reconnaître, était ultra-efficace.

La fin du film a particulièrement marqué les esprits. Véritable tour de force visuel où l’on pénètre enfin dans le repère du monstre, la séquence où Pennywise sort de sa caravane et se met à danser frénétiquement a donné lieu à de nombreuses parodies, aussi absurdes que délicieusement comiques.

Pour décoincer tous les coulrophobes !

Take On Me #ITMovie pic.twitter.com/ssZi3jUqMB