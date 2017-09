mother ! : Jennifer Lawrence parle d'un tournage insoutenable, où elle a carrément fini sous assistance respiratoire

Dur, incompréhensible, prétentieux, tous les qualificatifs ont été employés pour Mother ! J-Law raconte aussi un tournage aussi éprouvant que passionnant.

La question a le mérite de se poser. mother! est-il déjà le film culte incompris de l’année ? Rare sont les films à avoir déchainé autant de passion que le dernier Darren Aronofsky. Une œuvre difficilement accessible dont le choc est à la hauteur du parti-pris sans compromis du cinéaste. Entre questionnement métaphorique sur l’éternel recommencement du cycle de la vie, allégorie sur le concept de la création, le film est éminemment personnel. Si le spectacle granguignolesque du réalisateur de Requiem for a Dream s’est révélé éprouvant pour une large majorité de spectateurs, sa tête d’affiche Jennifer Lawrence n’est pas en reste.

Totalement impliquée dans son rôle, elle s’est donnée corps et âme dans un rôle qui ne l’a visiblement pas laissé indemne :

« Je ne regrette rien. Je suis heureuse de l’avoir faite. Si je le referais ? S’ il y avait une suite ? Je ne pourrais pas le refaire. J’ai tout donné. Il y a une scène que je ne souhaite à personne de vivre. Et c’est ce que j’ai dit Darren quand il voulait la refaire. J’étais sous assistance respiratoire et il était genre ‘Ce n’est pas bon, il faut la refaire’, ce à quoi je lui ai répondu ‘ Tu me fais aller dans quelque chose où toi-même tu n’irais jamais. Je veux juste en sortir et en finir. C’est effrayant de ne pas être maître de soi-même »

A l’image du film, le film a définitivement été une épreuve, aussi bien pour son audience que pour le casting. Nous y compris. Pourtant le névrosé Darren méritait bien un dossier, tant le monsieur divise à la rédaction d'EL.