Christopher Nolan s'en prend violemment à Netflix en marge de la promotion de Dunkerque

Réalisateur de Dunkerque, fervent défenseur des salles de cinéma et de la pellicule, Christopher Nolan s’est exprimé au sujet de la politique de Netflix. Et il n’a pas retenu ses coups.

Dans une longue et passionnante interview accordée à Indiewire, le metteur en scène, actuellement sous les feux des projecteurs à l’occasion de la sortie tonitruante de son guerrier Dunkerque (dont vous retrouverez ICI notre critique), le metteur en scène s’est exprimé au sujet d’un des nouveaux acteurs de l’industrie cinématographique.

Oui, forcément, Imax 70mm et Netflix, ça ne fait pas super bon ménage

Et sans surprise, Nolan a sorti la sulfateuse, ce qui n’étonnera personne, son cinéma étant par définition totalement incompatible avec le modèle Netflix, puisqu’il s’envisage comme exclusivement conçu pour la salle et une diffusion idéalement pensée via support analogique (pellicule), alors que le numérique semble avoir définitivement gagné la partie.

« Netflix a une étrange aversion pour les films de cinéma. Ils mènent cette politique inconséquente visant à ce que tout simultanément en streaming et en salles, ce qui est évidemment intenable économiquement pour le modèle des salles. »

Pour autant, le cinéaste fait mine de ne pas rejeter en bloc les nouvelles formes de distributions émergentes, et cite en exemple le modèle d’un des concurrents de Netflix.

« On peut remarquer qu’Amazon est très satisfait de ne pas faire la même erreur. Les cinémas ont une fenêtre de tir de 90 jours (aux Etats-Unis). C'est un modèle parfaitement viable. C’est génial. »

Un argument assez limité, tant on doute de voir Amazon collaborer avec les distributeurs et exploitants de cinéma si l’entreprise parvenait à rassembler une clientèle de spectateurs comparable à celle de Netflix.

Et quand on interroge l’artiste sur le ralliement de nombreux cinéastes de premier plan au géant de la SVOD, il leur envoie un petit missile des familles en balayant la question d’un revers de la main.

« Je crois que l’investissement que fait Netflix dans des réalisateurs intéressants serait plus admirable s’ils ne servaient de curieux produit d’appels afin de provoquer la fermeture des cinémas. »

Oubliant au passage que des pans entiers de population n’ont pas ou peu accès aux salles, et que son argumentation les condamne à tout simplement se priver de cinéma, Christopher Nolan plante son dernier clou dans le cercueil de Netflix en expliquant que la société ne propose finalement rien de nouveau.

« J’ai grandi dans les années 80, la naissance de l’édition vidéo. Notre pire cauchemar dans les années 90, en tant que réalisateurs, c’était que le studio retourne sa veste et nous sorte « Tu sais quoi ? On va le sortir en vidéo plutôt qu’au cinéma ». Ils ont toujours fait ça. Ça n’a rien de nouveau. »