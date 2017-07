A Wrinkle in Time : la bande annonce nous promet une orgie de couleurs pour un film Disney philosophique à la Interstellar

Ava DuVernay a laissé tombé sa plume mordante pour rejoindre l'armée Disney. Pas sur que l'on ait gagné au change...

Ava DuVernay est une cinéaste engagée. Après son très réussi Middle of Nowhere qui lui avait valu moult récompenses à Sundance, un Selma en demi-teinte truffé de bonnes intentions mais encore trop lisse et un Le 13e doté d’un propos accrocheur et pertinent, la cinéaste s’est mise au régime hollywoodien sec en pactisant avec Disney.

A Wrinkle in Time (Un Raccourci dans le Temps) nous contera l’histoire de Leg Murry lancée à la recherche de son père disparu dans les limbes d’une dimension parallèle. Un père fasciné par le concept du temps, de la réalité et de toutes les questions scientifiques sans réponses qui nous polluent l'esprit depuis des générations. Ses pérégrinations l’emmèneront dans des voyages incroyables aux frontières du réel sur des planètes lointaines, très lointaines. Tandis que de terribles forces menaçantes surgissent de l'ombre pour annihiler toutes formes de vie . Pour l’entourer, la jeune héroine interprétée par Storm Reid devra composer avec entre autres Zach Galifanakis, Mindy Kaling, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon et Chris Pine qui jouera son géniteur égaré.

Un long-métrage estampillé Disney qui se voudra philosophique (?) puisque le long s’intéressera aux questions existentielles de toujours sur les raisons de notre existence, notre présence sur notre vieille terre pour un film à la limite de la science-philo-fiction.

Premier livre de la saga de Madeleine l’Engle, A Wrinkle in Time nous présente les quatre enfants du mystérieux parent disparu pour Disney qui voit ici l’occasion de développer une saga lucrative pouvant s’étendre sur plusieurs générations. Chic ! Chic ! Chic !

A savoir que l'auteur qui a vu le film n’est clairement pas emballée par le film comme elle a pu le déclarer : "Je m’attendais à ce que ce soit mauvais. Et ça l’est".

Dans les dents MIckey !

Sortie du film le 14 mars 2018.