Martin Landau, l'acteur oscarisé d'Ed Wood et star de Mission Impossible a rejoint les étoiles

Il y a des week-ends qu’on aimerait effacer de notre mémoire. Alors qu’on apprenait tout juste le décès du génie George A. Romero, un autre mastodonte hollywoodien nous a quittés ce week-end : Martin Landau.

Décédé ce samedi 15 juillet à l’âge de 89 ans, Martin Landau a fait ses premiers pas au cinéma dans La Mort aux trousses d’Alfred Hitchcock. Ce rôle de secrétaire de Philip Vandamm (James Mason) a d’ailleurs dessiné l’ensemble de sa carrière. De Cléopâtre avec Elizabeth Taylor à Tucker avec Jeff Bridges en passant par Nevada Smith avec Steve McQueen et Crimes et délits avec Woody Allen, il s’est révélé être un grand acteur de second rôle au fil des années.

Ces interprétations de second rang lui ont ainsi valu trois nominations aux Oscars pour le meilleur second rôle. En 1994, il sera même récompensé de la statuette dans le Ed Wood de Tim Burton pour sa performance bluffante en Bela Lugosi.

Son incroyable interprétation dans Ed Wood

Mais au-delà du cinéma, Martin Landau était surtout connu pour avoir joué dans des séries cultes. De 1966 à 1968, il interprète le spécialiste du déguisement Rollin Hand dans Mission impossible. Un rôle qui lui permet de remporter un premier Golden Globes (avant ceux reçu pour Tucker et Ed Wood)

Quelques années plus tard, il quitte son costume de second rôle pour jouer le rôle principal du commandant John Koenig dans Cosmos 1999. Malheureusement, cette série où la Lune quitte l’orbite terrestre etse retrouve à la dérive dans l’espace après une explosion, n’a jamais connu le succès escompté. Elle est annulée au bout de deux saisons.

Cosmos 1999 marquera toute une génération

Finalement, son rôle récurrent dans FBI : Portés disparus est l’une de ses dernières compositions majeures à la télévision. Au cinéma, c’est dans The Last Poker Game qu’il a tiré sa révérence en avril dernier. Brillant acteur de second rôle et star du petit écran, Martin Landau a donc rejoint les étoiles ce week-end. Des étoiles, il en avait déjà rejoint en décembre 2001 sur le Hollywood Walk of Fame de Los Angeles. RIP Martin.