Shia LaBeouf a encore un peu craqué, et il est désolé

Ce qui est bien en été, c’est que tout le monde se relâche. La preuve, Shia Labeouf a encore déconné à plein tubes.

Pas facile de faire tourner un site dédié à l’actualité culturelle quand point l’été. L’agenda est clairsemé, les blockbusters, désireux de se dévoiler le plus tardivement possible, encombrent les salles sans être nécessairement une source de matière informative pertinente, le rosé encrasse nos méninges et les mœurs légères des membres de la presse culturelle leur valle une ribambelle d’infections incompatibles avec une productivité journalière raisonnable.

Petit coup de mou pour Shia

Heureusement, Shia Labeouf est là pour nous mâcher le travail avec le concours de TMZ. Avouons-le, on s’inquiétait un peu pour l’artiste, brillant comédien et empereur incontesté du WTF, prince de la performance inutile et indispensable, tant il semblait soudain calme, pondéré, depuis la réussite critique de l’impeccable American Honey.

Heureusement, Shia Labeouf a eu l’excellente idée de se faire arrêter par la police de Savannah en état d’ébriété, d’accuser les policiers de racisme anti-blanc et de se montrer parfaitement insupportable. Si ça ne ressemblait pas à nos conférences de rédaction, on serait presque tenté de rire sous cape.

Donne nous aujourd'hui notre WTF quotidien

Et comme de bien entendu, Shia a publié rapidement un message d’excuses publiques, où il qualifie son comportement "au mieux problématique au pire complètement destructeur". L’artiste précise en outre "avoir été en lutte publiquement contre son addiction depuis bien trop longtemps" et espère "être pardonné pour ses erreurs".

Plus sérieusement, on espère que le comédien y parviendra et que dans le cas contraire, il nous gratifiera de happenings à base de sac en papier kraft, plutôt que d’arrestations de ce type…