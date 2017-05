Shia LaBeouf aide un trisomique à devenir catcheur dans son nouveau film The Peanut Butter Falcon

Shia LaBeouf est un homme fascinant et c'est pour ça qu'on l'aime. A seulement 30 ans, il a déjà eu plusieurs burn-outs flamboyants qui, en plus de défrayer la chronique, nous prouvent à quel point c'est un être profond. Et on veut qu'il s'en sorte.

Ne cherchez pas, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Tout simplement. Et la sympathie que nous éprouvons à l'égard de Shia LaBeouf en fait partie. Peut-être parce que sa carrière en dents de scie, sa grande sensibilité et ses pétages de plombs arty fréquents en fond probablement la personnalité la plus sincère et la plus en phase avec elle-même d'Hollywood.

Après, c'est sûr, être à ce point un écorché vif dans un système comme celui-là, n'est pas forcément une bonne idée, surtout quand on a envoyé bouler Steven Spielberg et Michael. Surtout lorsque son dernier film n'a vendu qu'un seul billet en Angleterre durant son premier week-end d'exploitation et n'a rapporté 500.000 dollars à domicile.

Mais ça, c'était Man Down et c'est déjà du passé, parce que Shia LaBeouf continue de trouver du travail puisque Variety l'annonce à l'affiche d'un nouveau film qui pourrait être celui de la rédemption. The Peanut Butter Falcon, puisque c'est son nom, sera donc réalisé par Tyler Nilson et Mike Schwartz et est annoncé dans la veine de Mark Twain. LaBeouf y incarnera une petite frappe en cavale qui croisera la route d'un jeune homme atteint de Trisomie 21, qui s'est enfui de son institution pour réaliser son rêve de devenir catcheur. LaBeouf ayant évidemment un grand coeur, décidera de s'occuper de lui et de devenir son coach.

Nous avons donc là tous les ingrédients d'une belle aventure humaine, émouvante et tendre, comme Hollywood les aime. Et aussi tous les prémices d'une possible résurrection du comédien maudit. Par contre, il va falloir s'armer de patience puisque le film n'a pour le moment ni date de tournage ni date de sortie. Mais on y croit, vas-y Shia, cette fois c'est la bonne !