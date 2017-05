Peter Parker se fait démasquer dans la nouvelle bande-annonce de Spider-Man : Homecoming

C'est donc dans deux mois que sortira Spider-Man : Homecoming et la pression est juste énorme sur les épaules du film qui devra absolument nous faire oublier les foirages précédents.

On en avait déjà eu un aperçu dans Civil War, la nouvelle incarnation de Peter Parker semble être la bonne, bien qu'elle soit rajeunie au passage. En effet, nous nous retrouvons avec un Spidey adolescent, qui fait son truc dans son coin, qui a des problèmes de nanas et est considéré comme l'un des gros geeks de son école avant que Tony Stark ne le repère et lui file un vrai costume.

Si le film nous épargnera enfin une nouvelle partie Origin (on l'a déjà vu deux fois, ça va c'est bon, on connait), il est à noter que tout ce qui nous a été montré jusqu'à présent cite quand même beaucoup les films de Sam Raimi, comme si la franchise ne pouvait pas s'émanciper totalement de la première trilogie. Cela dit, ce n'est pas forcément un défaut, d'autant que les avancées technologiques nous promettent de revoir ces séquences de façon encore plus spectaculaires, même si cela manifeste d'un certain manque de goût du risque assez prononcé.

A l'occasion des MTV Awards, Spider-Man : Homecoming s'est donc permis un nouveau petit trailer, reprenant une séquence que nous avions déjà aperçu un peu plus tôt, lorsque Peter Parker rentre chez lui et qu'il se fait salement gauler par son meilleur pote qui découvre par la même occasion son identité secrète. Un extrait tout simple mais efficace, qui prouve bien le ton léger adopté par le film et nous montre qu'effectivement nous aurons droit à un film de lycéens avec des supers-pouvoirs qui risque fort de voguer vers les rivages Ultimate du personnage.

Et il faut reconnaitre que c'est assez rafraichissant et que la séquence fonctionne très bien. Après, est-ce que cela tiendra le coup sur un film entier ? C'est la grosse question et il faudra attendre le 7 juillet prochain pour y répondre.