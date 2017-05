Blade Runner 2049 : le nouveau teaser avant le trailer lundi !

Blade Runner 2049 est le film qu'on attend le plus chez Ecran Large, ni plus ni moins.

Blade Runner 2049 a intérêt à être au minimum excellent. Parce qu' avec les atouts que possède le film dans sa manche, il n'a clairement pas le droite de se louper. Denis Villeneuve est l'un des réalisateurs les plus importants du moment, enchaînant les projets à un rythme frénétique. Concentré sur Blade Runner en ce moment, il s'attellera au monstrueusement culte Dune. Le bonhomme est d’une humeur assez casse-cou en ce moment. Parce que pour s’attaquer au chef d’œuvre Blade Runner et enchaîner sur le roman de Frank Herbert dans la foulée, il faut avoir de sacré corones. Et le canadien en a clairement une sacré paire. Le réalisateur a

Le premier teaser nous avait mis l’eau à la bouche en nous peignant un monde apocalyptique accompagné d’une photo extrêmement travaillé en nous distillant de superbes nuances de gris, d’ocre pour un rendu visuel somptueux. Le casting n’est pas en reste puisque Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Jared Leto et Robin Wright. Vous comprenez pourquoi on est comme des gamins ?

Et comme on a envie que vous passiez un bon week-end, on vous dévoile le dernier teaser avant le nouveau trailer lundi !