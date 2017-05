Terminator 2 dévoile une spectaculaire restauration dans le trailer de sa version 3D

Les vrais savent. Pour tous ceux qui ont grandi dans les années 90, le Terminator 2 de James Cameron demeure un indétrônable classique, un des plus grands films d’action et de science-fiction à avoir vu le jour.

Depuis des années, la création d’une version 3D du métrage anime les fantasmes et rêves des fans, entretenus par un James Cameron toujours proactif en matière d’avancées technologiques, qui a déjà supervisé l’impressionnante conversion de Titanic.

Du coup, quand débarque la bande-annonce de Terminator 2 en 3D débarque, on est comme des petits fous. D’autant plus que le film a pour l’occasion bénéficié d’un transfert et d’une restauration 4K, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

C’est donc l’occasion de comparer les trailers de cette nouvelle version avec celui de la version salles. Chacun pourra apprécier le travail sur la netteté de l’image, et également noter un fort éclaircissement de l’image, dont la photo paraît beaucoup plus lumineuse.

Pas d’inquiétude, plutôt que du révisionnisme filmique, il s’agit probablement d’une volonté de proposer une copie plus claire, pour contrer l’assombrissement induit par le port de lunettes 3D. Le film arrivera sur les écrans américains le 25 août et, on l’espère, dans la foulée en France.