Des monstres géants, des cannibales, des filles sexy... bienvenus dans Human Cattle

On ne sait pas si vous avez remarqué mais le film de genre est particulièrement balisé en ce moment et manque de projets fous. Heureusement on peut compter sur nos amis canadiens pour remuer tout ça.

On aurait pu penser que les avancées technologiques et les nouvelles plateformes de diffusion des films allaient quelque peu libérer le cinéma de genre de son carcan un peu trop rigide et dominé par l'horreur catho à la Conjuring. En fait, c'est ce qu'on espérait. Sauf qu'on a l'impression que ça a du mal à prendre. Alors forcément, quand un projet bien con arrive à nos oreilles, on ne peut que vous en parler.

Super populaire dans les années 70 et au début des années 80, le film de cannibales a quelque peu subi les outrages du temps et perdu de sa superbe même si on peut remercier Eli Roth de nous avoir offert son Green Inferno qui nous a rappelé les beaux jours à défaut d'être parfait. En fait, on voit mal comment la société frileuse dans laquelle on vit accepterait la multiplication de films racontant plus ou moins toujours la même histoire, des occidentaux s'aventurent dans la jungle et tombent sur des sauvages pour finalement se faire bouffer, sans subir les foudres d'associations morales qui hurleraient sans tarder au racisme le plus élémentaire.

Si la plupart de ces films d'exploitation sont faits au premier degré et peuvent effectivement être critiquable dans leurs intentions, il y a quand même quelques fleurons dans le genre, comme Cannibal Holocaust par exemple qui, au delà de sa volonté choquante posait quand même un certain nombre de questions sur notre rapport aux images, notre supériorité supposée et notre vraie place dans la chaine alimentaire.

Tout ça pour dire qu'on vient d'entendre parler de Human Cattle et qu'on est plutôt contents de retrouver ce petit vent de folie. Réalisé par Carlos Henriques et Phil Pattison, Human Cattle nous invite donc à replonger dans la terrible forêt amazonienne à l'occasion d'un synopsis pas piqué des hannetons :

"L'Amazonie est un endroit magnifique à visiter mais nous ne voudriez pas y mourir ! Trois adolescentes sexy y partent en voyage pour satisfaires leurs désirs les plus interdits. Ignorant les avertissements de leur guide concernant les dangers qui rôdent dans la jungle, elles vont devoir se battre contre des chasseurs de primes, des cannibales assoiffés de sang et des monstres géants voraces si elles veulent survivre."

Des streums, des cannibales, des boobs et une première affiche qui donne bien le ton recherché pour le film et voilà un projet que nous attendons particulièrement, parce que cela fait bien longtemps qu'on ne s'est plus vraiment marrés devant un film bien outrancier. Malheureusement, il ne faut pas s'attendre à ce que le film sorte un jour en France, du moins en salles, mais promis, dès qu'on peut, on met la main dessus et on vous dit ce qu'on en pense.