Valerian : Jabba le Hutt s'est-il incrusté sur les nouvelles affiches ?

Une nouvelle affiche pour le blockbuster space-opéra pour Valerian...

Retour au space opera pour Luc Besson, vingt ans après le succès du Cinquième Elément. Budget de 200 millions de billets verts, Dane Dehaan, la it-girl Cara Delevingne, Rihanna, ça fait beaucoup pour le père Besson. On pourrait aisément le surnommer Luc-la-Main-Froide, tant son projet comporte moult questions et incertitudes. En effet, il s’agit du plus gros budget pour un film hors Hollywood et malgré la pléthore de stars, le film est loin d’être un succès garanti.

Contrairement à des films Marvel, Star Wars ou Alien, le film ne peut miser sur son seul nom. C’est d’autant plus risqué que si Valerian est un fiasco, EuropaCorp risque de sérieusement se retrouver dans la panade. En cas de succès, on aura droit à une nouvelle franchise… Quitte ou double donc. En espérant que le film surfe le succès de Lucy qui avait su trouver son public, à défaut de la critique, en amassant 260 millions de dollars pour un budget de 40.

En attendant le film qui sort le 26 juillet prochain, on a droit à une série de nouvelles affiches bien flashy comme il faut... C'est pas Jabba en haut à droite ?