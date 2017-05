Les frères Affleck plongés dans l'enfer de la drogue chez J.C Chandor

Quand Super-Netflix vient à la rescousse d'Hollywood.

Il ne faut jamais rien enterrer à Hollywood. Rien ne se crée, tout se transforme. Suivre la production d'un film, c'est un peu savourer un bon feuilleton télé, avec des rebondissements, du suspense, des joies et des déceptions.

Il y a quelques temps, J.C. Chandor, notamment réalisateur du très bon Margin Call, travaillait sur un film qui nous faisait assez saliver : une vaste histoire de trafic de drogue en Amérique du Sud avec Mark Boal (Démineurs, Zero Dark Thirty) au scenario, le duo Channing Tatum-Tom Hardy en têtes d’affiches et en bonus, l'excellent et trop rare Mahershala Ali (Moonlight). Le tout produit par la Paramount. Du coup, on était chaud bouillant. Chandor + Mark Boal + Hardy + Tatum ? On voit mal comment le résultat aurait pu mal tourner.

Sauf qu’Hollywood est plein de surprises. Et que celle-là, on ne s’y attendait pas. Alors qu’on pensait la production lancée et qu’on ne voyait pas comment l’opération pouvait capoter, on avait appris il y a moins d’un mois que le film avait perdu ses deux acteurs phares et que la Paramount lâchait l’affaire, la faute à un remaniement du scenario qui n’avait pas vraiment plu aux deux stars. Un nouveau coup dur pour J.C. Chandor, qui avait notamment quitté le film Deepwater avec Mark Wahlberg pour différends artistiques, avant d'être remplacé par Peter Berg (il reste crédité au scénario).

Donc là on se dit que c’est mort. Que le projet va passer de main en main, de bureau en bureau, avant de finir oublié au fond d’un tiroir et que dans quinze ans, un réalisateur ressortira peut-être le bébé avec la ferme intention de le mettre au monde.

J.C Chandor

Sauf que Netflix est là. Et que la firme va redonner une chance au projet. Exit le duo capricieux Tatum-Hardy et place aux frangins Affleck. En effet, Ben et Casey se donneront la réplique pour leur prochaine apparition ensemble à l’écran, après 200 Cigarettes il y a près de vingt ans. Forcément on est content, parce que J.C. Chandor est un excellent directeur d’acteurs. Sur Margin Call et plus récemment All is Lost et A Most Violent Year, il avait su sublimer son casting : Kevin Spacey, Jeremy Irons, Robert Redford, Oscar Isaac, Jessica Chastain… Du coup, on a hâte de voir ce que les récents oscarisés Casey Affleck et Mahershala Ali vont donner dans ce thriller bien cocainé.

Vu le projet, on vous donne des nouvelles infos dès que possible !