Finalement, ce n'est pas Robert Zemeckis qui réalisera The Flash

Plus le temps passe et moins on comprend ce qui se passe dans les couloirs de Warner et DC. Franchement, c'est si difficile que ça de trouver un réalisateur pour un film qui est juste super attendu ?

Après, c'est peut-être aussi une question de cahier des charges, allez savoir. Avec tous les bouleversements qu'a connu le DCU en un an, le choix de s'orienter vers un ton plus "Marvel friendly", forcément, ça a dû changer pas mal de choses et cela explique peut-être le départ successifs de deux réalisateurs pour le film consacré à The Flash.

Pas plus tard qu'hier on vous parlait de la rumeur qui voulait que le grand, l'immense Robert Zemeckis serait actuellement en pleines négociations avec le studio pour reprendre le film en main. Une annonce qui nous aurait encore paru grotesque il y a quelques années, mais aujourd'hui tout est possible, d'autant que le metteur en scène avait déjà eu quelques réunions à ce sujet.

Un rêve pour certains qui ne deviendra malheureusement jamais réalité puisque le site Entertainment Weekly vient de révéler en quoi consistait son nouveau film, et qu'il ne comporte aucun mec en costume qui court très vite. Non, il s'agira en réalité du remake en fiction du documentaire de 2010 Marwencol, réalisé par Jeff Malmberg et qui raconte l'histoire assez hallucinante de Mark Hogancamp qui, le 8 avril 2000 se fait agresser par cinq types à la sortie d'un bar. Laissé pour mort, il passera 40 jours dans le coma avant de se réveiller et de constater qu'il n'a plus vraiment de souvenirs de sa vie d'avant. Parce qu'il n'a pas de quoi se payer une thérapie, il décide de reconstituer dans son jardin une miniature au 1/6ème d'un épisode de la Seconde Guerre Mondiale dans une ville belge en la peuplant de figurines à l'effigie de son entourage et même de ses agresseurs.

Un sujet particulièrement intéressant donc qui sollicitera tous les talents de comédien de Steve Carell qui assurera le premier rôle dans ce film qui sortira le 21 novembre 2018 grâce à Universal et Dreamworks. Et quand on sait que la date de sortie de The Flash est toujours officiellement fixée au 23 mars 2018, on comprend mieux que Zemeckis passe la main.