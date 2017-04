Le spin-off sur la Nonne Maléfique verra le retour du grand méchant de Conjuring 2

Le nouveau spin-off de la saga Conjuring se précise de plus en plus et pour une fois, il ne s'agira pas d'une poupée démoniaque mais d'une nonne maléfique. Faut croire que les producteurs ont quelques petits problèmes avec les meufs...

Cela dit, nous on est bien contents hein, parce qu'on a toujours trouvé les nonnes particulièrement flippantes, alors quand on apprend qu'elles abritent des démons, on n'est pas vraiment surpris. C'est en tout cas ce que va tenter de nous faire croire The Nun, le nouveau spin-off de Conjuring, réalisé par Corin Hardy et évidemment produit par James Wan.

Dans ce nouvel opus, situé bien avant Le Cas Enfield, un prêtre va mener une enquête sur la mort d'une nonne que l'on dit de retour dans le monde des vivants et possédée par le démon. Tout un programme. Il y a quelques jours, nous vous annoncions que le film emprunterait peut-être une voie bien méta puisque la soeur de Vera Farmiga, Lorraine Warren dans les Conjuring, Taissa Farmiga, rejoignait le casting dans un rôle pour le moment indéterminé. Même si la possibilité qu'elle incarne la bonne soeur des enfers n'était pas totalement à exclure.

En fait, pas du tout, puisque le site Heat Vision vient de confirmer que la comédienne qui avait incarner le démon Valak dans Conjuring 2, Bonnie Aarons, sera bien de retour dans la soutane pour nous faire flipper comme jamais. Ce qui relance le débat sur le choix de Taissa Farmiga pour le film et qui nous fait nous demander si on ne devrait pas y voir là un autre lien avec la saga principale, genre elle interpréterait sa soeur plus jeune. Avouez que ce serait cool.

Mais comme le film n'est pas prévue avant le mois de juillet 2018, on a encore largement le temps d'en savoir plus.