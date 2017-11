Le film sur Venom dévoile de nouvelles images de son tournage

Par un étrange coup du sort, Sony a décidé qu'il était temps qu'il concrétise son vieux rêve d'univers étendu en nous proposant, non pas un Spider-Man, mais Venom. Et, étonnament, on est très impatients.

Oui parce que bon, il faut bien comprendre que depuis quelques années quand on entend les mots "Sony" et "super-héros" dans la même phrase, on a plus tendance à ressentir les frissons de l'angoisse que les frémissements du bonheur. La faute à ce qui s'est passé il y a quelques années, lorsque le studio a copieusement massacré l'homme-araignée avec son Amazing Spider-Man 2 tout pourri qui servait moins à nous raconter une histoire qu'à installer les bases d'un univers étendu qui ne verra jamais le jour.

Après avoir cédé les droits d'exploitation de Spidey à Marvel jusqu'en 2019, Sony a décidé de revenir dans la course en adaptant l'un de ses ennemis jurés, Venom, dans un film réalisé par Ruben Fleischer et dont la sortie est d'ores et déjà prévue pour le 10 octobre 2018. Et, pour une fois, on n'a pas envie de leur jeter des pierres directos parce que, voyez-vous, jusqu'ici, le projet a l'air très intéressant. Alors oui, il va falloir un sacré tour de passe-passe scénaristique pour virer Spidey de l'histoire, mais prenez le réalisateur de Zombieland, faites incarner Eddie Brock par Tom Hardy et promettez qu'il va y avoir les autres symbiotes dans le film, et boum, vous voilà avec quelque chose que l'on attend avec une certaine impatience.

Et Sony l'a bien compris puisqu'il n'hésite pas à exhiber son tournage dans les médias, histoire de nous faire saliver. C'est donc ainsi que nous avons pu découvrir sur le compte Twitter du film et sur celui de la ville d'Atlante (où il est tourné) une nouvelle petite série de photos du tournage pour fêter la fin de sa deuxième semaine. On y voit évidemment Tom Hardy en condition, bien musclé et l'air sombre, avec ses tatouages, sur le plateau et qui semble avoir vécu un moment assez éprouvant juste avant.

Et c'est à peu près tout ce que l'on peut en dire pour le moment. Ne cherchez pas le moindre indice concernant le costume de Venom dans ces photos, la tenue sera intégralement en CGI. C'est peu, mais c'est déjà pas mal. En tout cas, c'est mieux que rien.