Le remake du cultissime Re-Animator dévoile sa première affiche

Il est des films qui, malgré le temps qui passent, semblent ne pas vouloir vieillir et demeurent toujours aussi bons. Re-Animator en fait évidemment partie et donc on se demande bien pourquoi certains producteurs veulent le refaire.

Enfin, quand on parle de remake, on ne devrait probablement pas y ajouter le nom de Re-Animator puisque le projet en question n'en est pas un à proprement parler. Il s'agirait plus en effet d'une nouvelle adaptation de la nouvelle de H.P. Lovecraft, Herbert West, réanimateur, modernisé pour l'occasion, que d'un remake bête et méchant du classique de Stuart Gordon avec l'extraordinaire Jeffrey Combs.

Annoncé à la fin du mois de septembre 2016, le film, d'abord baptisé Re-Animator Evolution puis retitré Herbert West : Re-Animator (parce que dès qu'il y a "Evolution" dans le titre, ça ne sent généralement pas bon. Hein Dragon Ball ?), n'avait plus trop donné de signes de vie depuis et, quelque part, ça nous allait très bien comme ça. Tout au plus savions-nous qu'il serait réalisé par Serge Levin et écrit par Johnathon Schaech, qui devrait aussi incarner le Dr West.

Mais voilà que, comme vous vous en doutez, le projet ressurgit du néant à l'occasion de la publication de la première pré-affiche, via le site Joblo.com. Pré-affiche, parce que le film est toujours en recherche de financements et que l'équipe espère qu'avec cette illustration leur amène plein de brouzoufs. Quand on la découvre, on est quand même pris d'un léger doute, mais pourquoi pas après tout, nous ne sommes plus à ça près en moment.

Oh tenez, tant qu'on y est, on vous dévoile le synopsis de cette relecture un peu plus sombre que le film de 1986 :

"Poursuivi par la police, un neuroscientifique ambitieux utilise un mystérieux produit pour ramener sa femme à la vie, délivrant par la même occasion de terribles pouvoirs qui mettent en danger la vie de tout son entourage."

Voilà, voilà.