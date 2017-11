Pour Ridley Scott, il est peut-être temps de laisser tomber l'Alien

Disons-le franchement, Ridley Scott est un grand incompris et on ne saisit toujours pas pourquoi il se fait autant défoncer à chacun de ses nouveaux films. Ce qui n'a pas manqué avec Alien : Covenant.

C'est à se demander si les gens ont encore conscience du grand auteur qu'est Ridley Scott depuis ses débuts. Alors oui, il n'a pas été toujours en grande forme, oui il s'éparpille dernièrement dans des déclarations un peu douteuses (surtout au moment de la préparation d'Alien : Covenant) mais il reste l'un des derniers grands maitres de sa génération encore en vie et il faut savoir en profiter tant que c'est encore le cas.

Pourtant, son Alien : Covenant a déçu pas mal de monde, ce qui s'est fait ressentir immédiatement sur les entrées de son exploitation en salles, en-deça des prévisions du studio. Si nous, à la rédaction, on adore le film que l'on placera sans doute dans notre Top 10 de fin d'année, le film n'est guère populaire, à l'instar de son grand-frère Prometheus. A l'heure où l'on se demande ce que le réalisateur va bien pouvoir nous réserver pour la suite (si tant est qu'elle se fasse), Ridley Scott vient de surprendre tout le monde au micro du Hollywood Reporter, à l'occasion d'une table ronde, en expliquant qu'il était peut-être temps de passer à autre chose que le Xénomorphe :

"Je pense que la bête arrive à bout de souffle, personnellement. Vous devez revenir avec quelque chose d'autre. Vous devez la remplacer. Et donc j'avais raison, j'étais en avance sur mon temps."

Des propos étonnants qui, pourtant, ne sont guère une nouveauté dans sa bouche puisque, déjà le mois dernier, il laissait supposer que la suite de la franchise se focaliserait davantage sur l'intelligence artificielle que sur le Xénomorphe :

"Je pense que l'évolution de l'Alien est presque terminée. Ce que j'ai essayé de faire était de le transcender et de partir sur une autre histoire, qui mettrait l'Intelligence Artificielle au centre. Sur le monde que pourrait créer cette intelligence si elle arrive sur une nouvelle planète. Et nous avons une bonne piste pour le prochain film."

Voilà des propos qui ne vont pas s'attirer la sympathie des fans hardcore d'Alien. Mais ce n'est pas comme s'ils avaient le choix et il est clair que, pour perdurer, cet univers doit évoluer. Et on peut faire confiance à Scott pour nous emmener vers des terrains inexplorés et passionnants et peut-être, enfin assumer la connexion avec l'univers de Blade Runner qui était plus ou moins suggérée dans les thématiques de Covenant. Que voulez-vous, nous sommes fans...