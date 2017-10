Suicide Squad 2 : le tournage commencerait plus tôt que prévu

Qu'est ce qui peut être pire qu'un Suicide Squad ? Deux Suicide Squad.

Non, on ne va taper une nouvelle fois sur DC. Oui, ça suffit. Le récent carton de Wonder Woman sur grand écran nous a prouvé qu’à atténuer une certaine patte artistique, aussi polémique soit-elle, pour rentrer des cases bien plus lisses et téléphonées, on gagne les faveurs du public.

Si Batman v Superman nous paraissait plus intéressant, aussi bien dans le fond que dans la forme, l’Amazone a fait l’unanimité aux quatre coins du monde.

Si par contre il y a bien un film DC qui mit tout le monde d’accord, c’est bien ce gâchis de Suicide Squad de David Ayer. On ne va revenir sur le sujet, tout a été dit : de ses dialogues écrits avec les pieds aux personnages aussi creux qu’un discours de BHL, il n’y avait absolument rien à sauver dans ce film. Reste que l'oeuvre (si on peut dire) a tout de même réussi à engranger 750 millions de dollars au passage. Un chiffre incroyable qui prouve une fois de plus que la promotion d’un film suffit souvent à assurer son carton financier.

"Mais ils sont passés où les 200M de budget ?"

- La moitié allait dans ton cachet déjà...

DC est donc dans une période charnière. Entre le très attendu Justice League de Zack Snyder (bouclé lors des reshoots par Joss Whedon) qui donnera le ton des prochaines grosses productions de la firme et le futur Aquaman de James Wan prévu pour décembre 2018, DC n’a pas droit à l’erreur.

Exit donc David Ayer, plus occupé à assurer la promo de son Bright, dont la dernière bande-annonce nous promet un bon WTF fantastique, et bienvenue à Gavin O'Connor, réalisateur du très bon Warrior, mais aussi Jane Got a Gun et Mr Wolff. Un cinéaste assez burné donc pour un film on l’espère rehaussera le niveau du premier opus (difficile de faire pire d’un côté).

Bonne nouvelle ou non, selon le point de vue : Suicide Squad 2 commencerait donc son tournage en mars prochain pour une sortie en fin d’année ou début 2019.