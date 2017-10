Comment David Fincher fait-il pour nous captiver devant ses œuvres ? La réponse dans une superbe vidéo

Si David Fincher nous fascine autant sur grand et petit écran, c'est parce qu'il a un secret.

Le cinéma n’est pas chose aisée. Réaliser une œuvre qui n’arbore aucun défaut technique et scénaristique relève tout simplement de l’exploit. Cependant, le plus difficile pour un ou une cinéaste est de créer une œuvre qui réussira à garder l’attention de ses spectateurs, que son film dure 1h30 ou 3h, qu’il soit en noir et blanc ou en couleur, qu’il s’agisse d’un thriller, de SF ou d’un biopic…

C’est justement sur ce point qu’un vidéaste, Nerdwriter1, a décidé de se concentrer. Fan absolu de David Fincher, il a ainsi étudié les moindres plans de la filmographie du cinéaste et nous offre une analyse pointue de son cinéma.

Ainsi, il a remarqué que le réalisateur de The Social Network et Zodiac usait de mouvements de caméra très subtils en coordination avec les réactions, émotions et actions physiques des personnages dans la plupart de ses longs-métrages.

Par conséquent, le spectateur se sentirait directement concerné par le ressenti émotionnel des personnages, qu’ils soient énervés, joyeux, essoufflés… et deviendrait plus sensible à leur destin au sein de l'œuvre. L’attention est alors maintenue plus efficacement et la fascination d’autant plus grande pour le public. Grand metteur en scène, David Fincher se révèle donc être un manipulateur de génie. Une nouvelle pas si surprenante.

